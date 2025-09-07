石破茂決定辭職…日本各界怎麼看？黨內讚英明、在野黨嘆歹戲拖棚

快訊

中央社／ 東京7日專電
日本首相石破茂已經決定辭職，預計今天晚間召開記者會。自民黨內部對他的決定表示歡迎，有高層表示「相信這是掙扎到最後一刻才做出的決定」，是避免分裂的英明決定。在野黨則是覺得歹戲拖棚，國民民主黨代表玉木雄一郎說，「如果要辭職，應該更早決定」。

石破去年秋天上台以來，自民黨在去年眾議院大選、今年6月的東京都議會選舉、7月的參議院大選皆失利，在眾參兩院都未取得過半席次，黨內要求石破茂引咎下台的呼聲不斷。

自民黨原本預定8日在黨本部實名登記，由國會議員本人遞交是否希望舉行臨時總裁選舉的意見書，如果自民黨295名國會議員（參眾議長除外），以及47個地方黨部希望「提前舉行總裁選舉」的意見合計過半數（172），即可決定舉行臨時總裁選舉。

自民黨內唯一的派閥領袖、最高顧問麻生太郎已明確表態支持舉行選舉。根據日本放送協會（NHK）報導，295名議員中也有130人表態支持。在此情況下，石破茂決定為了避免黨內分裂，自行決定辭去首相職務。

石破政權高層接受NHK採訪時表示，「石破首相本來一定還有更多想要推動的政策，途中辭職非常遺憾。他應該是反覆思考怎樣才對國民最有利，直到最後一刻才做出這個決定」。

有內閣成員表示，「由於許多地方黨部都要求舉行總裁選舉，副大臣和政務官也有人表態支持，因此他透過辭職、避免了黨內分裂的最壞局面，這是好事」。也有自民黨幹部說，「他在明天（提交意見書）決定是否舉行臨時總裁選舉之前，自己先做出決定。這是好事，如果不辭職，黨可能會分裂，因此可以說是英明的決定」。

曾任閣僚的自民黨高層表示，「他應該是在觀察了黨內情勢後做出的判斷。除了明天幾乎肯定過半之外，擴大聯合執政談判進展不順利，也是重大因素」。但他也表示，「即使石破辭職，只要自民黨在參眾院仍是少數執政黨，接下來的總裁選舉就必須討論如何建構新的政權架構，否則沒有意義」。

聯合執政公明黨代表齊藤鐵夫表示，「實在非常遺憾，我認為這是為了平息黨內混亂所做出的苦澀決定」。另一名公明黨高層則說，「目前還不清楚自民黨新總裁是否能順利成為首相，政治緊張情勢將會持續」。

在野黨則普遍認為石破茂的辭職決定做得太慢。立憲民主黨幹事長小川淳也表示，「不得不說，石破首相的辭職太遲了。自民黨必須趕快結束目前的混亂局面，不能再允許更多的政治空白」。

國民民主黨代表玉木雄一郎說，「如果要辭職，應該更早決定。自民黨不應再造成政治空白，要趕快決定新總裁，迅速處理物價高漲等問題」。

共產黨委員長田村智子說，「因為黨內權力鬥爭，導致石破首相辭職，這正是自民黨已經處於末期狀態的表現。不僅是石破茂，連帶發動『倒石破』的議員們都沒有理解國民在選舉中對他們的審判。日本政治不能再交給自民黨」。

