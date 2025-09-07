日本首相石破茂宣布請辭！上任不到一年「連吞3敗」…任期經歷一次看

共同社7日報導，日本首相石破茂當天召開記者會，表明將辭去其兼任的自民黨總裁（黨魁）職位。他說，美日關稅談判已告一段落，現在正是恰當時機，因此做出讓路給後繼者的決斷。

路透7日報導，石破去年10月當選首相時承諾讓自民黨從醜聞復甦，至今不到一年。他上任以來連吞3場敗選，即去年10月眾議院選舉、今年6月東京都議會選舉和7月參議院選舉，動搖自民黨對權力的掌控。石破離任也將為右派的前經濟安全保障大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎等人重新角逐該黨黨魁開啟大門。

路透引述東京明治安田綜合研究所經濟學家前田和孝指出，自民黨近來屢次敗選後，石破的政治壓力增加，其辭職勢不可免，小泉和高市被認為接棒可能性最大；小泉預期不會帶來重大改變，高市對擴張性財政政策的立場，以及她對升息的謹慎方針，可能吸引金融市場關注。

日本放送協會（NHK）7日報導，石破去年10月1日獲選第102任首相，上任8天後就解散眾院以提前改選，還不提名涉及「小金庫」醜聞的黨內議員。結果，自民黨和公明黨的執政聯盟15年來首度失去眾院過半，當時石破就說必須接受極為嚴厲的結果，但矢言續任。

第2次石破內閣去年11月組成，對與在野黨合作態度開放。但隨著參院選舉接近，國會緊張開始升溫。在外交上，石破2月和美國總統川普舉行兩人首次峰會，論及日鐵買下美鋼的計畫，同意將是投資而非收購。該收購案後來拍板。

但作為川普「美國優先」政策一環，華府宣布對日本加徵關稅。石破6月在加拿大7大工業國集團（G7）峰會場邊會晤川普，不過還未達成協議。

內政方面，石破內閣推動多項政策應對物價上漲，決定釋出政府儲備米來降低價格。石破還提出將發放給每個國民2萬日圓，但在野黨批評該構想，認為政府企圖買票。

因應通膨的對策成為7月參院選戰主要議題。但儘管在野黨呼籲削減消費稅，石破仍拒絕。最後自民黨領導的執政聯盟7月20日也輸掉參院多數。該黨在眾、參院皆成「少數執政黨」，是創黨70年來首見。

7月23日，日本和美國在數個月協商後宣布達成貿易和關稅協議，石破對該協議將有助日本國家利益表達信心，但參院選舉的挫敗使石破在黨內受到的批評加劇。自民黨已對參院選舉失利進行檢討，該黨幹事長森山裕在內的若干黨高層9月稍早也已表明辭意以承擔責任。