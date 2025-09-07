首相石破茂辭意堅決…若日本自民黨臨時辦總裁選舉 可望10月初投開票

日本執政黨自民黨將在明天決定是否舉行臨時總裁選舉。日本首相石破茂已決定辭去首相職務，理由是避免執政黨自民黨內陷入分裂局面。日媒報導，如果自民黨決定實施臨時總裁選舉，時間可能於10月上旬舉行投開票。

日本讀賣新聞日前報導，多位自民黨幹部透露，如果實施臨時總裁選舉，有可能於10月上旬舉行投開票，可能採行包含黨員、黨友和國會議員一起投票的「全規」（full spec）型，而非簡略型方式投票。

日本產經新聞報導，自民黨總裁提前選舉，除了「全規」型外，也有緊急時的簡略型投票方式。自民黨2日公布檢討參議院大選總括（總結）敗因的報告當中記載「傾聽民意」，因此支持採行「全規」方式的聲浪增強。

不過，如果要舉行黨員、黨友在內的投票，需較長時間做準備，這樣可能導致新政權誕生的時間延後，因此有國會議員主張應採行簡略型的選舉方式。