菲律賓總統小馬可仕今訪柬埔寨 強化打擊跨國犯罪等合作

菲律賓總統小馬可仕今天啟程前往柬埔寨展開3天國事訪問，在加強國防、安全、農業、經貿等領域合作的同時，也共同打擊包括人口販運在內的跨國犯罪活動。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下午在維拉莫爾空軍基地（Villamor Air Base）搭乘菲律賓航空公司專機出發，同行者包括第一夫人麗莎．馬可仕（Liza Araneta-Marcos），以及外交、農業、貿工、移工以及高等教育等部門的官員。

他在行前演說中表示，此行將致力加強菲律賓與柬埔寨之間的國防、安全、農業、經貿與打擊犯罪等領域的合作，共同打造一個和平、穩定且具韌性的東南亞國家協會（ASEAN）共同體。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）今年2月曾經訪菲，小馬可仕這次是受柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）之邀，於9月7日至9日回訪。

小馬可仕是近9年來，首位訪問柬埔寨的菲律賓總統。

菲律賓總統府馬拉坎南宮表示，小馬可仕將會見洪馬內、上議院議長洪森（Hun Sen），討論如何加強民間交流、經貿關係多元化以及共同打擊跨國犯罪，並尋求柬埔寨支持菲律賓明年接任東協輪值主席。

此外，小馬可仕也將會見當地商界人士以及菲律賓僑民，希望能提升菲柬雙邊貿易及投資。

菲律賓外交部表示，兩國將在小馬可仕訪問期間簽署有關高教教育、航空服務以及打擊跨國犯罪暨人口販運等3項協議。

菲律賓與柬埔寨於1957年8月20日締結外交關係，目前約有7500名菲律賓人在柬埔寨工作及生活。

近月來，菲律賓不時傳出民眾被誘騙到柬埔寨從事網路詐騙工作的案件。今年3月、4月、7月及8月，菲律賓政府至少從柬埔寨的詐騙基地救回40多名菲律賓人，他們多是在臉書看到高薪求才貼文而應徵。

這些菲律賓人多是以觀光身分或是透過海上通道前往柬埔寨，原以為從事正當工作，抵達後才被迫從事網路詐騙，若無法達到績效將被施虐。