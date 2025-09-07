快訊

停戰有譜？以色列外長：若哈瑪斯釋放人質並繳械 衝突可望落幕

中央社／ 耶路撒冷7日綜合外電報導
以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今天在耶路撒冷與丹麥外長舉行記者會時表示，若巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）釋放人質並繳械，加薩戰爭可望落幕。路透
以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今天在耶路撒冷與丹麥外長舉行記者會時表示，若巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）釋放人質並繳械，加薩戰爭可望落幕。

路透社報導，哈瑪斯昨天才重申一貫立場，如果以色列同意結束戰爭，並從加薩市（Gaza City）撤軍，哈瑪斯會釋放所有人質。

以色列昨天空襲夷平了加薩市一棟高樓，並稱哈瑪斯正利用該建築「監控」以色列部隊，已採取「措施以減輕對平民的傷害」。

哈瑪斯譴責這次攻擊，並否認將住宅或民用建築用於軍事目的。

