停戰有譜？以色列外長：若哈瑪斯釋放人質並繳械 衝突可望落幕
以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今天在耶路撒冷與丹麥外長舉行記者會時表示，若巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）釋放人質並繳械，加薩戰爭可望落幕。
路透社報導，哈瑪斯昨天才重申一貫立場，如果以色列同意結束戰爭，並從加薩市（Gaza City）撤軍，哈瑪斯會釋放所有人質。
以色列昨天空襲夷平了加薩市一棟高樓，並稱哈瑪斯正利用該建築「監控」以色列部隊，已採取「措施以減輕對平民的傷害」。
哈瑪斯譴責這次攻擊，並否認將住宅或民用建築用於軍事目的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言