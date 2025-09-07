快訊

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

身心俱疲...不忍母親傷心擔憂 江祖平「做出1決定」律師將全面接手

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

南美蓋亞那總統成功連任 續拚石油財富共享及應對領土爭端

中央社／ 喬治城6日綜合外電報導
南美洲國家蓋亞那選舉委員會今天宣布，總統阿里成功連任，贏得第2個任期。圖為阿里在蓋亞那萊奧諾拉的總統選舉投票站投票。法新社
南美洲國家蓋亞那選舉委員會今天宣布，總統阿里成功連任，贏得第2個任期。圖為阿里在蓋亞那萊奧諾拉的總統選舉投票站投票。法新社

南美洲國家蓋亞那選舉委員會今天宣布，總統阿里成功連任，贏得第2個任期。這次大選結果授權阿里的政黨管理新發現的石油資源，值此之際，蓋亞那與委內瑞拉正陷於領土糾紛。

法新社報導，蓋亞那選舉委員會於深夜發布的聲明中表示，阿里（Irfaan Ali）所屬的人民進步黨（PPP/C）以55%的得票率，贏得1日的大選。

現年45歲、政治立場中間偏左的阿里，3日已透過聲明向法新社宣布勝選。

蓋亞那龐大的石油財富使該國成為全球經濟成長最快速的國家，然而蓋亞那的國內生產毛額（GDP）雖飛速增長，超過一半的人民卻仍處於貧困狀態。現在阿里得確保石油財富惠及全國85萬人口。

阿里即將展開第2個5年任期之際，適逢蓋亞那與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的政府關係緊張。

馬杜洛宣稱擁有艾瑟奎波地區（Essequibo）的主權，並於今年5月為這塊蘊藏豐富石油的地區選出地方首長及議員。

阿里政府則獲得美國支持。近來美國為了反毒，在加勒比海部署軍艦，同樣與委內瑞拉關係緊繃。

大選 蓋亞那 馬杜洛 委內瑞拉

延伸閱讀

賴總統視零安樂死為政績 救傷團體：忽視獸醫專業

賴清德總統見證下 林佳龍交棒台綠盟理事長給高志鵬

獨／賴清德啟動黨務座談 北市議員向總統提這些事「一定要加快」

直擊！賴清德拜廟藏維安危機 人群「居高臨下」看總統

相關新聞

鬆口了？日本自民黨決定是否辦臨時總裁選舉之際 首相石破茂有意請辭

日本放送協會（NHK）7日報導，日本執政自民黨8日將決定是否舉行臨時總裁選舉之際，日本首相石破茂7日下午表示，為了避免自...

自民黨內「逼宮」聲浪升高 傳小泉勸石破茂知所進退

日本媒體報導，日本農林水產大臣小泉進次郎昨晚與首相石破茂會談時，向他建議應該避免在8日被黨內國會議員提出改選黨總裁的意見...

泰王御准 華裔富豪阿努廷正式出任總理

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）在泰王御...

停戰有譜？以色列外長：若哈瑪斯釋放人質並繳械 衝突可望落幕

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今天在耶路撒冷與丹麥外長舉行記者會時表示，若巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hama...

南美蓋亞那總統成功連任 續拚石油財富共享及應對領土爭端

南美洲國家蓋亞那選舉委員會今天宣布，總統阿里成功連任，贏得第2個任期。這次大選結果授權阿里的政黨管理新發現的石油資源，值...

堅持留任「但情勢不由人」…日相石破茂請辭為3連敗負責 關稅成謝幕舞台

日本首相石破茂周邊人士透露，石破茂已經決定辭職，預計今天晚間召開記者會。由於自民黨要求提前舉行總裁（黨主席）選舉的聲勢迅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。