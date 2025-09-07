聽新聞
堅持留任「但情勢不由人」…日相石破茂請辭為3連敗負責 關稅成謝幕舞台
日本首相石破茂周邊人士透露，石破茂已經決定辭職，預計今天晚間召開記者會。由於自民黨要求提前舉行總裁（黨主席）選舉的聲勢迅速擴大，石破決定在明天提交意見書之前，自行放棄續任。這實質上是因為石破茂上台後，經歷選舉3連敗的引咎辭職。
石破去年秋天上台以來，自民黨在去年眾議院大選、今年6月的東京都議會選舉、7月的參議院大選皆失利，在眾參兩院都未取得過半席次，是創黨70年以來首見。自民黨原本預定8日在黨本部實名登記，由國會議員本人遞交是否希望舉行臨時總裁選舉的意見書。
參議院大敗後，石破茂頂著各界批判，依舊堅持留任，然而情勢不由人，根據最新民調，自民黨295名國會議員（參眾議長除外），以及47個地方黨部希望「提前舉行總裁選舉」的意見，已經有望達到所需的過半數（172）。
產經新聞報導，日本農林水產大臣小泉進次郎與自民黨副總裁、前首相菅義偉昨晚一起到首相官邸拜訪，兩人以「不能因為提前舉行總裁選舉的問題，導致黨內分裂」，勸說石破茂知所進退、主動辭職。
自民黨內部也不斷有類似呼聲。前經濟產業大臣齋藤健表示，「希望他（石破茂）自行請辭。為了防止黨內混亂，最好他本人自己做出判斷」。
由於自民黨在參眾兩院失去多數，加上與在野黨合作的機會渺茫。自民黨內部普遍認為，如果石破茂繼續執政，秋天臨時國會提出的補正預算案恐怕很難過關。
此外，由於日美關稅談判已經在5日隨著美國總統川普簽署行政命令告一段落。外界認為，石破茂以此作為「謝幕舞台」，做出了主動請辭的決定。
