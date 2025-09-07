為止血主動下台？日相石破茂辭意堅定 晚間將在首相官邸說明

快訊

中央社／ 東京7日專電
日本多家主流媒體報導，日本首相、執政黨自民黨總裁（主席）石破茂決定辭去首相職務。歐新社
日本多家主流媒體報導，日本首相、執政黨自民黨總裁（主席）石破茂決定辭去首相職務。歐新社

日本多家主流媒體報導，日本首相、執政黨自民黨總裁（主席）石破茂決定辭去首相職務，理由是避免黨內陷入分裂局面。石破預定今晚在首相官邸（行政中心）召開記者會說明。

石破率領的執政黨自民黨在7月的參議院大選慘敗，加上去年底的眾議院大選失利，自民黨在眾參議院皆成「少數執政黨」（未能取得過半席次），是自民黨創黨70年來首見。石破面臨黨內同志要求辭職以示負責。

日本放送協會（NHK）報導，今天傳出，石破辭職的心意已決。原本石破堅持續任，但黨內要求他下台的聲浪持續增大，他決定放棄續任。

日本政府宣布，今晚6時（台灣時間下午5時）。首相石破將在首相官邸（行政中心）召開記者會。一般預料，石破將在記者會宣布辭職並說明辭職理由。

自民黨目前正在進行是否要求黨總裁選舉提前實施的手續，明天將是自民黨籍國會議員及地方黨部提出意向書的日子。

自民黨總裁（黨主席）選舉通常3年一次，得連任3任，如果要舉行臨時總裁選舉（提前選舉），形同逼總裁下台。

要提前舉行總裁選舉，需要獲得自民黨國會議員295人（眾參議長除外），以及47個都道府縣連（地方黨部）合計過半數支持，也就是172票贊成。自民黨預定8日在黨本部實名登記，本人到自民黨總部遞交意見書。

昨天晚上，農林水產大臣小泉進次郎、前首相（自民黨副總裁）菅義偉與首相石破在首相公邸（寓所）會談。小泉與菅希望在8日黨內同志是否要求提前實施總裁選舉的結果出爐前，石破能主動辭職。

首相 日本 辭職 自民黨 石破茂

