自民黨內「逼宮」聲浪升高 傳小泉勸石破茂知所進退

日本媒體報導，日本農林水產大臣小泉進次郎昨晚與首相石破茂會談時，向他建議應該避免在8日被黨內國會議員提出改選黨總裁的意見書，因為那麼做等同被「罷免」。換言之，小泉建議石破茂知所進退、主動辭職。

石破去年秋天上台以來，自民黨在去年眾議院大選、今年6月的東京都議會選舉、7月的參議院大選皆失利，在眾參兩院都未取得過半席次，是創黨70年以來首見，部分黨內人士要求石破下台。

朝日新聞報導，根據自民黨內部人士透露，小泉與自民黨副總裁、前首相菅義偉昨晚一起到首相官邸拜訪，菅義偉大約30分鐘後離開，小泉則繼續留下，與石破茂共協商了約2小時。

自民黨總裁（黨主席）選舉通常是3年一次，得連任3任，如果提前舉行臨時總裁選舉，形同逼總裁下台。

要提前舉行總裁選舉，需要獲得自民黨國會議員295人（眾參議長除外），以及47個都道府縣連（地方黨部）的合計過半數支持，也就是172票贊成。自民黨預定8日在黨本部實名登記。

自民黨內部目前要求提前舉行選舉的呼聲愈來愈高，前首相麻生太郎3日在麻生派的研修會演講時，已經表態要求舉行選舉。法務大臣鈴木馨祐5日也要求改選，成為首位「逼宮」的閣員，隨後也有多名副大臣、政務官公開支持。

小泉5日在記者會上表示：「黨內團結一致非常重要，必須創造一個能夠推動政策前進的環境。」他還說，「我認為石破總理也不會滿足於黨內現狀。他會認為自己應該有責任促成黨內團結一致，思考接下來該如何應對。」

日本富士新聞網（FNN）對自民黨295名國會議員以面對面或電話詢問方式進行民調，截至7日零時，回答「要求提前（選舉）」的議員有131人，佔全體議員的44%。另外，在47個地方黨部中，有20個要求提前選舉，合計151，已經逼近過半數的172。

最新民調中，要求提前舉行總裁選舉的自民黨國會議員有131人，比起8月下旬的上次調查增加了50人以上。

整體趨勢看來，閣員中除了法相鈴木馨祐之外，副大臣、政務官合計有23人要求提前選舉。眾議院當選5屆的中堅與年輕議員中，有8成要求提前。此外，麻生派中有8成、共35人要求提前。

另一方面，回答「不要求提前選舉」的僅有47人（16%），與8月調查時差不多。仍有117人持保留態度，或未回答。47個地方黨部也仍在整合意見，要提前的有20個、不提前的9個，剩下的18個黨部表示「將於明天決定」，暫時保留態度。

綜合議員與地方黨部態度，要求提前的已有151，距離過半的172只差21，因此還沒有表態的171名議員、18個黨部將成為關鍵。

自民黨將於明天上午10時至下午3時，接受議員提交意見書，並於傍晚公布是否提前舉行總裁選舉。