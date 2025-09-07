蒙面幫派墨爾本街頭刺死2青少年 澳洲警方調查

澳洲警方今天表示，墨爾本市區昨晚發生「駭人聽聞」攻擊事件，約有8名蒙面人持開山刀攻擊兩名年青少年致死。

警方表示，這8名疑似青少年幫派分子，昨晚在墨爾本（Melbourne）西部兩個不同地點，分別攻擊兩名年僅12歲和15歲的受害者。

法新社報導，維多利亞州警察重案組督察班克斯（Graham Banks）表示，警方先是接獲通報，趕到街上一處現場，發現一名12歲遭刺傷的男孩。

班克斯在記者會上說：「儘管醫護人員試圖搶救，仍然不治。」

不久後，警方在附近另一條街上，發現那名受害男孩的15歲朋友，身上也有「嚴重」刀傷，最終也未能救回他性命。

班克斯表示，根據目擊者及監視器影像顯示，行凶的是同一批蒙面人，多達8人，持有開山刀及長刃。

他說：「目前仍在初步調查，但此案具有青少年幫派犯罪的明顯特徵。」

「在此類重大且不斷增加的犯罪記錄中，這是最駭人聽聞的其中一件。這兩名被殺害的男孩並非幫派成員，民眾若保持沉默並不是正確選擇。」

警方表示，目前尚不清楚這起攻擊究竟是屬於針對性的行凶，或是誤認對象。

根據官方數據，2024年全澳洲的凶殺及相關犯罪案件較前1年前增加9%，受害人數達448人。

今年5月，墨爾本一家購物中心美食街發生敵對幫派持開山刀鬥毆事件，當地政府因此禁止販售及持有開山刀。