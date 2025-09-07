快訊

NHK：為避免自民黨走向分裂 日首相石破茂有意請辭

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本放送協會7日報導，日本首相石破茂表示，為了避免自民黨走向分裂，有意請辭首相一職。路透
日本放送協會（NHK）7日報導，日本執政自民黨8日將決定是否舉行臨時總裁選舉之際，日本首相石破茂7日下午表示，為了避免自民黨走向分裂，有意請辭首相一職。

石破雖仍有續任意願，但自民黨內已有國會議員及各都道府縣支部代表表示，將於8日提交書面文件，若支持舉行臨時總裁選舉的人數達到總數過半，即可成案。

根據NHK，自民黨295名國會議員中，已有逾130人表態支持舉行臨時總裁選舉。自民黨內唯一派閥領袖、最高顧問麻生太郎已表態贊成；石破內閣中，包括法務大臣鈴木馨祐，以及部分副大臣與政務官也主張應舉行選舉。

外界認為，石破選擇主動退位，是為了化解黨內混亂，避免黨內分裂持續擴大。

自民黨內「逼宮」聲浪升高 傳小泉勸石破茂知所進退

日本媒體報導，日本農林水產大臣小泉進次郎昨晚與首相石破茂會談時，向他建議應該避免在8日被黨內國會議員提出改選黨總裁的意見...

泰王御准 華裔富豪阿努廷正式出任總理

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）在泰王御...

外媒喻金主愛「世上最危險12歲女孩」 金正恩被指活不過50歲

北韓領導人金正恩參加中國九三閱兵後，已於4日晚間搭乘綠皮專車返抵平壤，北韓官媒皆大篇幅報導，報導還刊出他的12歲愛女金主...

以軍猛炸加薩市高樓驅逐難民 2天內夷平2棟釀24死

以色列6日空襲夷平了加薩市（Gaza City）一棟高樓，是兩天內第二棟遇襲的高樓；以色列軍方先前曾警告民眾往南撤至一處...

加拿大核發國際生簽證 上半年大減四分之三

加拿大政府去年宣布大幅削減國際學生簽證數量後，「成效」立現。加拿大官方資料顯示…

