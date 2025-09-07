NHK：為避免自民黨走向分裂 日首相石破茂有意請辭

日本放送協會（NHK）7日報導，日本執政自民黨8日將決定是否舉行臨時總裁選舉之際，日本首相石破茂7日下午表示，為了避免自民黨走向分裂，有意請辭首相一職。

石破雖仍有續任意願，但自民黨內已有國會議員及各都道府縣支部代表表示，將於8日提交書面文件，若支持舉行臨時總裁選舉的人數達到總數過半，即可成案。

根據NHK，自民黨295名國會議員中，已有逾130人表態支持舉行臨時總裁選舉。自民黨內唯一派閥領袖、最高顧問麻生太郎已表態贊成；石破內閣中，包括法務大臣鈴木馨祐，以及部分副大臣與政務官也主張應舉行選舉。

外界認為，石破選擇主動退位，是為了化解黨內混亂，避免黨內分裂持續擴大。