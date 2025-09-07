聽新聞
泰王御准 華裔富豪阿努廷正式出任總理
泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）在泰王御准後於今天正式出任總理，展開他作為新任領導人的任期。
法新社報導，泰國眾議院秘書長亞帕（Arpath Sukhanunth）在曼谷泰自豪黨總部宣讀詔令：「國王陛下已御准阿努廷先生，從即日起擔任泰國總理。」
現年58歲的阿努廷曾任副總理、內政部長及公共衛生部長，他最廣為人知的是在2022年主導推動泰國大麻合法化。
阿努廷成為兩年來泰國的第3位領導人，但此次上任的條件之一，是必須在4個月內解散國會並重新舉行大選。
前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因「有違道德操守」，於8月29日遭憲法法庭解職。她所屬的為泰黨（Pheu Thai party）自2023年大選以來掌握總理大位，如今遭到阿努廷取代。
