快訊

「傳大S婚內出軌」純屬捏造　律師揭提告張蘭、汪小菲案進度

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

雪梨發生大白鯊攻擊致死事件 無人機海灘上空尋蹤

中央社／ 雪梨7日綜合外電報導

澳洲政府官員表示，雪梨海灘昨天發生鯊魚攻擊衝浪客致死事件後，當局今天出動無人機及直升機，監看雪梨兩處知名海灘的周邊水域，尋找大白鯊蹤跡。

昨天事發地點在新南威爾斯州（New South Wales）首府雪梨北部，距離長礁海灘（Long Reef Beach）約100公尺處，當時這名男子正與朋友一同衝浪。

警方表示，這名經驗豐富的衝浪客雖被其他同伴從水中救起，但由於失血過多，當場傷重不治。

名列澳洲人口最多城市的雪梨，在這起鯊魚攻擊事件後，市內兩處海灘今天繼續關閉。

雪梨海灘上一次發生鯊魚攻擊致命事件，是在2022年2月，之前1963年發生首例。

新南州初級產業及區域發展部（DPIRD）表示，州內主要水上救難組織「新南州衝浪救生協會」（Surf Life Saving NSW）今天調派無人機和直升機巡視此一區域，尋找鯊魚的蹤跡。

區域發展部聲明指出，現場也增設了更多「智慧誘餌浮標」，這些浮標運用衛星技術，在鯊魚咬住誘餌時，會即時傳訊當局。

負責調查此案的區域發展部指出，根據政府鯊魚生物學家評估受害者衝浪板的照片之後，「研判肇事的大白鯊體長約3.4至3.6公尺」。

依據雪梨塔隆加動物園（Taronga Zoo）的官方數據，昨天這起事件是今年內澳洲全境發生的第4起鯊魚致命攻擊事件。3月間在西澳（Western Australia）一處偏遠海灘，有一名衝浪客在淺水區遭鯊魚攻擊身亡。

根據佛羅里達大學（University of Florida）的國際鯊魚攻擊檔案（International Shark Attack File），2024年澳洲發生的鯊魚無故咬人案例件數僅次於美國。

鯊魚 雪梨 澳洲

延伸閱讀

國防商機成產業新藍海 台廠布局無人機無人船大餅

崇正國樂團雪梨演出 台灣音樂豐富澳洲多元文化

義隆、松翰 拚無人機應用

陸無人機、中重型車 美考量國安風險擬禁止進口

相關新聞

車廂內手機放音樂、大講電話太惱人 倫敦等多國開罰了

人人用手機時代，各國公共運輸車廂都出現開擴音講電話、不用耳機聽音樂等擾人行為，美國、法國、加拿大一些城市已祭出罰則，倫敦也在上月採取行動，上述行為將面臨1000英鎊（約台幣41000元）罰款。

影／川普掃蕩南韓工廠「像戰區」突襲畫面曝 工人鑽通風管跳汙水池

美國執法人員5日突襲在喬治亞州的現代汽車-LG電池工廠逮捕475人，其中大多數疑似在美非法工作的南韓人，這是川普掃蕩全美...

川習會最佳時機點？ CNN：川普正悄悄籌備參加APEC峰會

美國有線電視新聞網（CNN）6日報導指出，美國總統川普和其高層顧問正悄悄籌備參加10月底的APEC領袖會議，到時川普可能...

健康來得及／刷牙後不該急漱口？護齒5細節專家全解惑

牙齒護理的細節，可能比你想的更重要！專家發現咬冰塊、喝咖啡以及過度用力刷牙，都可能對琺瑯質造成損傷；而使用正確方式刷牙並搭配含氟牙膏，甚至改變漱口習慣，都能減少損害。那麼，哪些日常行為有助牙齒護理與健康？更多細節值得你深入了解！

CNN：川普悄安排赴南韓APEC峰會 可望與習近平、金正恩會晤

美國總統川普悄悄準備10月底赴南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，可望與中國國家主席習近平甚或北韓最高領導人金...

國安為由 美擬禁大陸無人機、重型車輛進口

中美關稅戰暫休兵，美國政府計畫公布新規，限制甚至禁止進口大陸無人機，以及中型和重型車輛。此前，美國已以國安風險為由，對汽車和卡車採取限制措施。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。