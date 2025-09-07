菲防長將出席首爾安全對話 推動防務合作穩印太

菲律賓國防部長鐵歐多洛將於明天出席首爾安全對話，與其他國家防務官員互動，共同推動與安全夥伴之間的防務合作，促進印度太平洋區域的安全與穩定。

菲律賓國防部今天宣布，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）將於8日至9日在首爾出席2025年首爾安全對話（SDD）以及聯合國盟軍指揮部（UNC）設立75週年紀念日等活動。

鐵歐多洛將在開幕當天以「緩和地緣政治競爭，恢復戰略穩定」為題發表演說，並在開會期間與他國國務官員舉行多場雙邊會談。

菲律賓國防部表示，鐵歐多洛此行旨在推動菲律賓與他國的防務合作，促進印度太平洋區域的安全與穩定，展現維護以法治為基礎之國際秩序的承諾。

首爾安全對話是由南韓國防部主辦的年度安全會議，根據報導，今年會議以「克服地緣政治挑戰：攜手實現和平」為主題，來自68個國家和地區及國際機構的1000多人與會，檢視地緣政治競爭和安全局勢。

另一方面，菲律賓於1950年代曾派兵參與朝鮮戰爭，與南韓並肩作戰。鐵歐多洛昨天在馬尼拉出席韓戰菲律賓老兵紀念活動時說，菲律賓與南韓士兵當年共同捍衛的自由理念，如今正面臨「非民主勢力」的威脅。

鐵歐多洛提醒在場人士，菲律賓與盟友必須保持警覺，因為競爭勢力正試圖否決自由、創造新的世界秩序，而菲律賓希望包括南韓在內的盟友，能共同捍衛民主價值。

他強調，菲律賓與南韓都不想與任何國家發生衝突，但「我們也不會折腰」。

鐵歐多洛並未點名任何國家，但他3日曾抨擊中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和北韓領導人金正恩一起出席北京閱兵，就是恫嚇行為，尤其是對小國們而言。

對此，中國駐菲律賓大使館稱，鐵歐多洛並非首次發表反中言論，對於戰後確立的國際秩序，中菲兩國既是參與者、建設者，也是受益者，希望菲防長能走出冷戰思維，不要成為中菲關係「信任赤字的源頭」。