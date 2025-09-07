聲援遭禁「巴勒斯坦行動」 英警大規模逮捕425人

快訊

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導

英國警方今天在一場聲援「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）組織的示威活動中逮捕約425人，這是這個組織遭禁並被列為恐怖團體後最新一波大規模拘捕行動。

綜合路透社和法新社報導，「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）因部分成員先前闖英國皇家空軍（Royal Air Force）基地並破壞軍用飛機，而於7月遭當局依反恐法被列入禁止名單。

這個團體也鎖定與以色列有往來的英國國防企業，並直指以色列在加薩（Gaza）犯下戰爭罪，認為英國政府同樣難辭其咎。

警方近幾週根據反恐法拘捕了數百名「巴勒斯坦行動」支持者，上個月單日就逮捕逾500人，其中許多人年逾60歲。

今天，數百名示威者聚集在倫敦市中心國會大廈附近，抗議政府對這個團體發布的禁令。現場許多人手上高舉著寫有「我反對種族滅絕，我支持巴勒斯坦行動」的標語。

倫敦都會區警察局（Met）先前已警告，凡是明確聲援這個遭禁組織的人，警方都將毫不猶豫予以逮捕。

警方今天深夜發布聲明表示，已在相關抗議活動中逮捕「超過425人」，並說「大多數逮捕是因為支持1個遭禁的組織」。

74歲退休人士史密斯（Polly Smith）表示，參加集會的人「不是恐怖分子」，並強調「禁令必須解除」。

婉拒透露姓氏的某回收事業62歲執行長奈吉爾（Nigel）則批評，政府7月實施的禁令「完全不妥」。

他在被警方逮捕前告訴法新社：「政府應該花更多時間阻止種族滅絕，而不是打壓抗議人士。」現場示威者也以高喊「無恥」向警方表達不滿情緒。

