日本海上保安廳將採用星鏈 強化巡邏船通訊

中央社／ 東京7日綜合外電報導

「日經亞洲」（Nikkei Asia）獲悉，日本海上保安廳的大型巡邏船將開始使用美國太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）衛星服務提升通訊能力。

「日經亞洲」報導，這項計畫目標是在截至明年3月31日止的2025財政年度，讓66艘大型巡邏船採用星鏈通訊服務，並在隔年再增加16艘。這些船隻主要在尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近水域巡邏。

未來所有4艘進行海底地形測量的水文測量船也將採用此通訊服務。

為因應中國船隻頻繁進入尖閣諸島附近日本海域所引發的緊張局勢，日本政府於2022年12月採取加強海上保安廳能力的政策，並將在6大重點領域提供額外經費，其中包括巡護領海。

為提升通訊系統，日本海上保安廳將在2025財年撥出42.6億日圓（約新台幣8.81億元），用於安裝星鏈服務、引進具強化加密能力的通訊設備，並進行網路攻擊相關研究。

海上保安廳船隻過去多使用定點衛星服務或無線電通訊，來與其他船隻或總部聯絡。然而，這些方式不僅易受天氣影響，在軍事衝突中也可能因敵方攻擊，導致通訊中斷。

相比之下，民間業者利用低地球軌道衛星群提供高速、低延遲的通訊服務，而SpaceX的星鏈正是這項服務的業界翹楚。

日本防衛省今年7月發布旨在強化太空防衛能力的指導方針。鑑於中國與俄羅斯正在發展可癱瘓衛星的反衛星武器，日本將加強自身衛星防禦能力，並確保衛星通訊安全。

日本 衛星通訊 海上保安廳

