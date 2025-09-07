美國執法行動重擊韓企信心 首爾要求公正處理

美國日前發動突襲行動，隨後公開數百名韓國工人被捕的照片及影片後，韓國政府出面表達遺憾之意。美韓兩國領袖上個月底剛結束峰會，使得這場突襲行動更顯得敏感。

路透社等外媒報導，美國移民官員日前突襲現代汽車（Hyundai Motor）一間位在喬治亞州的電池工廠，隨後公開員工手部、腰部和腳踝遭束縛，並被押上巴士的影片與照片。

這波大規模突襲行動，恐衝擊美國與韓國這個重要盟友與投資夥伴的關係，特別是美國總統川普（Donald Trump）上個月底才剛與韓國總統李在明舉行峰會，致力縮小雙方分歧並完成貿易協議。

韓國外交部昨天深夜發布聲明指出，外交部第一次官朴潤柱（Park Yoon-joo）在與美國國務院政治事務次卿胡克爾（Allison Hooker）通話時強調，事件發生在「兩位領袖透過首次峰會建立的信任與合作關係正需要持續鞏固的關鍵時刻，令人深感遺憾」。

朴潤柱也請求胡克爾確保事件能夠公平且迅速地獲得解決。

他表示：「我國企業在美投資的經濟活動，以及我國公民的權益，不應該在美國執法過程中遭受不公平對待。」

此次在喬治亞州薩凡納（Savannah）附近工廠的突襲行動，共逮捕約475名工人，其中逾300人為韓籍，是美國國土安全部（Department of Homeland Security）史上，在單一地點執行過規模最大的執法行動。

這次行動出動了直升機與裝甲車。公開的影片和照片顯示，數百名工人站在廠房前，其中有部分人身穿印有「現代」等字樣的黃色背心。兩名員工一度躲入池塘，之後被捕。

韓國總統李在明下令全力因應。韓國外交部長趙顯說已成立因應小組，並表示如有需要，可能親自前往華府與美方官員會談。

與現代汽車合作建設這間工廠的LG新能源（LGEnergy Solution）表示，已要求員工自美國出差地點返國，並暫停除客戶會議外的所有赴美商務行程。

現代汽車則表示，將對相關供應商及分包商展開調查，以確保所有環節均符合相關規範。

針對美方的突襲行動，韓國媒體「東亞日報」（Dong-A Ilbo）在社論中警告，這可能「對我國企業在美國的活動產生寒蟬效應」。首爾的「每日經濟新聞」（Maeil Business Newspaper）則刊登漫畫，批評川普政府在推動更多投資的同時，卻以這種方式對待部分外籍人士。

另一方面，川普被問及此次突襲行動時表示：「我認為他們都是非法移民，（美國）移民暨海關執法局（ICE）只是執行職責。」

國土安全調查處（Homeland Security Investigations）亞特蘭大特別探員施蘭克（Steven Schrank）先前表示，有些遭拘留的人是非法越過美國邊界，其他人是持禁止工作的簽證入境，還有一些是工作簽證逾期未離境。

他說：「這項行動凸顯我們致力於保障喬治亞州人與美國人的就業機會，確保為守法的企業提供公平的競爭環境，維護經濟完整性，並保護員工免遭到剝削。」