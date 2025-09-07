恐因緝毒不力遭美列入黑名單 哥倫比亞重申反毒決心
美國考慮是否因哥倫比亞未能遏止古柯鹼出口，而將該國列入黑名單之際，哥倫比亞國防部長桑傑士今天堅稱，哥國「絕對致力於」打擊毒品販運。
法新社報導，美國總統川普政府將於9月15日前決定是否取消哥倫比亞作為抗毒盟友的資格。
桑傑士對法新社表示，美國的認證「是華府與波哥大合作、結盟與信任的象徵」。
他昨天視察哥倫比亞與厄瓜多邊境的古柯根除計畫時指出，美國軍事援助對於哥倫比亞能「更有力地」打擊毒販至關重要。
