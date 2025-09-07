奈及利亞槍擊案 數名遭綁架中國籍勞工獲救

奈及利亞安全機構發言人今天表示，奈及利亞南部埃多州（Edo）發生槍擊事件，造成8名保安人員喪生，數名中國籍勞工被綁架，但隨後已獲救。

路透社報導，這起事件發生在5日，一群疑似武裝綁匪攻擊準軍事組織奈及利亞保安民防隊（NSCDC）車隊，以及為當地企業BUA水泥（BUA Cement）工作的中國籍員工。

奈及利亞保安民防隊發言人巴巴瓦萊（Afolabi Babawale）表示，4名被綁架的中國籍員工已獲救，但仍有1人失蹤。他還說，該機構有8名人員在攻擊中喪生，另有4人受重傷。

奈及利亞境內槍擊事件激增，主要集中在北部，但綁架幫派活動在南部也十分活躍，專門綁架平民索取贖金。