影／川普掃蕩南韓工廠「像戰區」突襲畫面曝 工人鑽通風管跳汙水池

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國執法人員5日突襲在喬治亞州的現代汽車-LG電池工廠逮捕475人，其中大多數疑似在美非法工作的南韓人，這是川普掃蕩全美移民行動中，迄今針對單一地點執行的最大規模搜查。美媒報導，當時近500名武裝探員蜂擁而入，有人大叫「移民局來了」，非法工人隨即四處逃竄，有人鑽進通風管道，有人跳進汙水池，場面十分混亂，目擊者透露現場「就像戰區」。

這場突襲的地點在喬治亞州埃拉貝爾鎮（Ellabell），目標是現代汽車與LG新能源合資的電池工廠，「針對非法雇用與嚴重聯邦犯罪指控所展開的刑事調查」，行動歷時數月規畫，經過縝密情蒐與調查，並在關鍵時刻收網。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當天州警封鎖通往工廠的道路並設立警戒線，隨後近500名聯邦、州與地方執法人員湧入這座仍在建設中的工廠。探員迅速命令工人排隊靠牆站立，消息瞬間在園區內傳開，場面陷入混亂，不少工人四處奔逃，有人跳進汙水池，有人鑽進通風管道躲避。

官員表示，執法人員逐一盤問每名工人，確認合法身分者准許離開，其餘人則被拘捕並移送至福克斯頓（Folkston）的移民與海關執法局處理中心。到晚間8時，突襲正式結束。

「就像戰區一樣，」一名工廠建築工人描述當時情況，「他們只叫大家靠牆站著，等了一個小時，再到另一棟建築接受盤查」。

根據CNN取得現場影片，蒙面持槍的探員命令戴著安全帽、反光背心的工人排隊，並逐一核對社會安全號碼與出生日期。身分確認無虞者會拿到寫著「獲准離開」的紙條，必須出示給大門的執法人員才能離開工廠。

環球電視台（Univision）引述另一名工人說，當時有人大喊移民局來了之後，他與同伴馬上鑽進通風管道，「裡面非常悶熱，但只能這樣」。

喬治亞州南區聯邦檢察官辦公室則表示，有工人企圖「跑進工廠區內的汙水池」躲避查緝，「探員出動小船把他們撈上來，其中一人甚至游到船底想把船翻掉，但失敗」；事後確認這些人為非法工人。

華盛頓郵報報導，南韓外交部長趙顯6日在緊急會議上表示，美國對喬治亞州現代汽車工廠進行大規模移民突擊檢查後，總統李在明承諾「全力以赴」，保護在美國的南韓公民。目前正值美韓雙邊關係敏感時期，現代和LG等南韓大企業將推動在美投資，以換取美國降低南韓關稅稅率，但此次移民突檢引發南韓企業和政府官員擔憂，如何在當前美國政治現實下開展業務。

