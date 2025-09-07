川習會最佳時機點？ CNN：川普正悄悄籌備參加APEC峰會

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國白宮。記者陳熙文／攝影
美國白宮。記者陳熙文／攝影

美國有線電視新聞網（CNN）6日報導指出，美國總統川普和其高層顧問正悄悄籌備參加10月底的APEC領袖會議，到時川普可能與中國國家主席習近平在場邊雙邊會談；CNN引述白宮官員指出，訪問南韓的計畫正在討論中，目標將聚焦經濟合作。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，CNN報導指出，有川普政府的官員表示，川普團隊正在規畫川普到時訪問南韓；外界普遍預期如果川普出席APEC領袖峰會，將是川習會最有可能的時機點。

CNN報導說，官員指出，現在正認真規畫川普與習近平在APEC領袖峰會的場邊舉行雙邊會談，但目前還沒有具體的計畫；現階段還沒有任何計畫定案，也還沒有決定川普是否會在這趟亞洲之旅中訪問其他國家。

川普日前表示，中國國家主席習近平已經邀請他訪問中國，指他可能在不久的將來訪中。

根據報導，白宮官員指出，川普訪問南韓的目標將聚焦經濟合作，也包含貿易、防衛和民間核能合作等目標。

此外，假如川普南韓訪問成行，川普也有機會與北韓最高領導人金正恩見面；川普日前在白宮與南韓總統李在明會面，川普指出，他與金正恩關係很好，不排除與金正恩今年見面，也願意促成南北韓領導人見面。

CNN APEC 川普 南韓 川習會 習近平

