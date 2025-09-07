巴基斯坦水淹成災 撤離船隻傾覆5人喪命
巴基斯坦災難管理機構表示，東部旁遮普省（Punjab）水淹成河，一艘載送居民撤離的船隻今天翻覆，造成至少5人喪命，另有10多人獲救。
路透社報導，巴國災難管理當局指出，水流強勁導致船隻在摩爾坦（Multan）地區傾覆，所幸大多數乘客皆已獲救。
旁遮普省政府救難事務主管賈維德（Nabeel Javed）稍早表示，拉維河（Ravi River）、薩特里河（Sutle jRiver）及契那布河（Chenab River）洪水氾濫，已影響超過4100個村莊，迫使超過200萬人逃離家園。
當局設立了423處臨時避難所、512處醫療設施與432處獸醫站，以保護人民與牲畜，並將超過150萬頭牲畜重新安置至他處。賈維德補充說，本季已有至少50人死於洪災。
