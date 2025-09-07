快訊

江祖平深夜突求救！憂龔家父子埋伏住處外 親吐：我真的好累

江祖平獨抗惡勢力！壓力大到失眠　鬼才阿水直言：嚴重程度堪比李宗瑞

聽新聞
0:00 / 0:00

CNN：川普悄安排赴南韓APEC峰會 可望與習近平、金正恩會晤

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2017年時任美國總統川普（右）赴北京會晤中國國家主席習近平（左）。美聯社
2017年時任美國總統川普（右）赴北京會晤中國國家主席習近平（左）。美聯社

美國總統川普悄悄準備10月底赴南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，可望與中國國家主席習近平甚或北韓最高領導人金正恩會晤。

今年APEC領袖會議由南韓主辦，10月31日將在慶州登場，外界視為可能促成川習會的關鍵契機。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，三名川普政府官員透露，已針對在APEC場邊舉行川習雙邊會晤嚴肅討論，細節仍在敲定中，目前尚未確定計畫，也不清楚是否會在行程增加其他訪問。

官員指出，此行重點是爭取更多對美國投資的契機，其他目標包括討論貿易、國防和民用核合作等。

另一方面，川普若現身南韓，也可能再次與金正恩會晤。消息人士透露，南韓總統李在明8月25日赴白宮會晤川普，曾提出APEC會議可能創造川金會的機會。

但金正恩是否出席仍是未知數，川普官員也透露，重點仍放在籌畫川習會。

CNN APEC 川普 南韓 川習會 習近平 金正恩

延伸閱讀

川普揚言對芝加哥動用戰爭部 暗示擴大驅逐移民

川普開小門 豁免部分關稅…涵蓋鎳、黃金、特定農產品、飛機零件等

美國總統談Fed主席人選…三選一 貝森特坦言沒興趣

明年G20峰會地點確定？川普計劃選「自家度假村」 歡迎普亭、習近平參加

相關新聞

美媒：美新國防戰略翻轉抗中 優先保衛美國土和西半球

美國政治新聞網Politico五日獨家報導，五角大廈官員正提議該部優先保衛美國國土和西半球。該報導說，這與美國軍方長年聚...

國安為由 美擬禁大陸無人機、重型車輛進口

中美關稅戰暫休兵，美國政府計畫公布新規，限制甚至禁止進口大陸無人機，以及中型和重型車輛。此前，美國已以國安風險為由，對汽車和卡車採取限制措施。

才剛說俄印被中搶走…川普改口：不認為美已失去印度

美國總統川普五日在自創社群媒體真實社群寫道，「看來我們已失去印度和俄羅斯，被最深沉、最黑暗的中國搶走。祝他們攜手擁有長久...

川習會最佳時機點？ CNN：川普正悄悄籌備參加APEC峰會

美國有線電視新聞網（CNN）6日報導指出，美國總統川普和其高層顧問正悄悄籌備參加10月底的APEC領袖會議，到時川普可能...

健康來得及／刷牙後不該急漱口？護齒5細節專家全解惑

牙齒護理的細節，可能比你想的更重要！專家發現咬冰塊、喝咖啡以及過度用力刷牙，都可能對琺瑯質造成損傷；而使用正確方式刷牙並搭配含氟牙膏，甚至改變漱口習慣，都能減少損害。那麼，哪些日常行為有助牙齒護理與健康？更多細節值得你深入了解！

CNN：川普悄安排赴南韓APEC峰會 可望與習近平、金正恩會晤

美國總統川普悄悄準備10月底赴南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，可望與中國國家主席習近平甚或北韓最高領導人金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。