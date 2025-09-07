CNN：川普悄安排赴南韓APEC峰會 可望與習近平、金正恩會晤

美國總統川普悄悄準備10月底赴南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，可望與中國國家主席習近平甚或北韓最高領導人金正恩會晤。

今年APEC領袖會議由南韓主辦，10月31日將在慶州登場，外界視為可能促成川習會的關鍵契機。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，三名川普政府官員透露，已針對在APEC場邊舉行川習雙邊會晤嚴肅討論，細節仍在敲定中，目前尚未確定計畫，也不清楚是否會在行程增加其他訪問。

官員指出，此行重點是爭取更多對美國投資的契機，其他目標包括討論貿易、國防和民用核合作等。

另一方面，川普若現身南韓，也可能再次與金正恩會晤。消息人士透露，南韓總統李在明8月25日赴白宮會晤川普，曾提出APEC會議可能創造川金會的機會。

但金正恩是否出席仍是未知數，川普官員也透露，重點仍放在籌畫川習會。