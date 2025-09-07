葡萄牙纜車脫軌事故 調查發現纜索斷裂恐成肇因
葡萄牙首都里斯本3日發生爬坡纜車脫軌事故，導致16人喪命，調查人員今天指出，儘管連接兩節車廂的纜索當天稍早通過了目視檢查，事發前不久該纜索卻發生斷裂情況。
法新社報導，葡萄牙航空及鐵路事故調查局（GPIAAF）發布聲明提到：「根據目前掌握的證據，（纜車）都有進行定期維護作業，事發當天上午也有執行例行目視檢查，當時未發現纜車的纜索或剎車系統有異常狀況。」
但這份聲明也表示，在事故發生前，無法對纜索與車廂分離處的狀況進行目視檢查。
根據調查人員的初步發現，纜車當時的撞擊速度高達每小時60公里，整起事故在僅僅50秒內發生。
英國廣播公司（BBC）報導，調查人員強調，他們尚未對事故肇因做出正式結論，將在45天內提供完整的初步報告。
