民主剛果爆發新伊波拉疫情 28疑似病例中已15死

中央社／ 達卡7日綜合外電報導

剛果民主共和國（簡稱民主剛果）當局宣布，該國南部卡賽省爆發新一波伊波拉（Ebola）病毒疫情，目前已造成至少15人喪命。

美聯社報導，在民主剛果首都金夏沙（Kinshasa）國家生物醫學研究院（National Institute for BiomedicalResearch）進行分析的樣本證實，這波疫情含有最致命的伊波拉病毒株。

民主剛果政府正面臨東部戰事再起並加劇的局勢，而美國削減對外援助，更使民主剛果本已相當脆弱的醫療系統更岌岌可危。

民主剛果卡賽省（Kasai）1名34歲孕婦成為首位確診者後，該國衛生部宣布爆發新一波伊波拉病毒疫情。

這名女性上月出現出血熱症狀後被送醫，並在數小時後因多重器官衰竭過世。

民主剛果衛生部表示，這波新爆發疫情疑似導致28名有症狀者中的15人喪命，其中包含4位醫護人員。

這是民主剛果第16次爆發伊波拉病毒疫情，衛生部長康巴（Samuel-Roger Kamba）指出，致死率估計達53.6%，顯示情況嚴峻。

根據世界衛生組織（WHO），病例很有可能會再攀升。

剛果 疫情 伊波拉病毒

