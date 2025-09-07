聽新聞
國安為由 美擬禁大陸無人機、重型車輛進口

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
美國將推新規，限制中國無人機及重型車輛進口。圖為大疆無人機。 （美聯社）
美國將推新規，限制中國無人機及重型車輛進口。圖為大疆無人機。 （美聯社）

中美關稅戰暫休兵，美國政府計畫公布新規，限制甚至禁止進口大陸無人機，以及中型和重型車輛。此前，美國已以國安風險為由，對汽車和卡車採取限制措施。

路透報導，美國商務部五日發布聲明稱，最快將在本月發布相關規則，以應對涉及無人機及供應鏈的關鍵資訊與通信技術帶來的國家安全風險，以及來自中國等國家、重量超過一萬磅的車輛。

美國商務部並未透露關於限制措施的具體細節。

大陸製造的產品占據美國商用無人機市場的絕大部分，其中超過一半來自全球最大無人機製造商大疆（ＤＪＩ）。這次針對無人機和重型車輛的擬議限制，延續了先前已推出的汽車和卡車進口管制措施。

今年一月，美國前總統拜登政府公布計畫自二○二六年底起幾乎全面禁止大陸汽車和卡車進入美國市場，理由是擔憂大陸車載軟體和硬體的安全風險。

美國商務部當時表示，可能將無人機系統納入限制範圍，包括機載電腦、通信與飛行控制系統、地面控制站、操作軟體以及資料存儲等。

美國商務部隨後在今年四月對中型和重型車輛及零部件發起國安調查，並在七月將無人機及相關零件納入調查，這些行動可能將導致更高關稅。

今年六月，美國總統川普簽署行政命令，要求強化防範具有威脅性的無人機，並推動美國無人機製造業發展。

