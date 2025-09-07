美媒：美新國防戰略翻轉抗中 優先保衛美國土和西半球

美國政治新聞網Politico五日獨家報導，五角大廈官員正提議該部優先保衛美國國土和西半球。該報導說，這與美國軍方長年聚焦因應中國大陸威脅的命令，是明顯的翻轉。

根據三位聽取美國二○二五年國防戰略（ＮＤＳ）報告初版的人士，該報告草稿上周就在部長赫塞斯的辦公桌上，其內容以美國國內和區域任務為主，其次是抗諸如中俄之類的對手。

此舉將代表相較於近幾屆的民主黨及共和黨政府（包括川普第一任），川普第二任的國防戰略出現重大轉變。川普第一任指中國是美國的最大對手。這也將使美國二大黨內的對中鷹派人士感到憤怒，這些人士視中國領導高層為美國安全的威脅。

前述一位聽取該報告初版的人士說，這對美國及其在幾大洲的盟友都會是一大轉變，「長年且受信賴的美國承諾正被懷疑」。

ＮＤＳ通常在每屆政府剛上台時公布，赫塞斯仍可能下令修改前述草稿。但這種轉變業已在很多方面發生中。五角大廈已調動數千名國民兵在加州洛杉磯及華府「支援執法」，並派多艘美國海軍軍艦與Ｆ｜３５匿蹤戰機赴加勒比海，以阻截流入美國境內的毒品。

該報導稱，川普第二任的新戰略在很大程度上，將推翻川普第一任的二○一八年ＮＤＳ報告重點，而二○一八年版是將嚇阻中國放在五角大廈各項作為的最重要位置。

一位曾聽取今年版報告草稿簡報的匿名共和黨外交政策專家直言，如此轉變似乎和川普對中國的強硬鷹派觀點完全不一致。

負責制定政策的五角大廈次長柯伯吉，正引領美國新的國防戰略。他在川普第一任的二○一八年ＮＤＳ撰稿過程中扮演關鍵角色，至今也都是美國應改採較為孤立主義政策的堅定支持者。雖然柯伯吉對北京長期持鷹派立場，但與副總統范斯都亟欲美國不再受對外國的承諾束縛。

柯伯吉領導的國防戰略團隊也正負責即將公布的全球態勢評估，該報告概述美國在全球的駐軍情況。該團隊還負責一份有關戰區的防空與飛彈防禦評估，旨在評判美國及其盟友的防空，並對美國相關系統的部署地點提出建議。五角大廈可望於十月公布這兩份評估報告。

前述三份最新報告會在諸多方面密切相關。這三份報告都會著重於告知美國盟友對他們自身的安全承擔更多責任，美國則要強化和鞏固更靠近其本土的國防作為。一位五角大廈發言人與白宮皆婉拒對前述報導置評。

另外，美國總統川普五日簽署行政命令，正式將美國國防部改稱「戰爭部」，一旁的赫塞斯表明，美國未來不打沒有終點的仗、陷入無止盡的衝突，作戰會果斷且明確，為勝利而戰。