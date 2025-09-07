稱委內瑞拉選舉「怪異」 川普出動F-35打毒梟

路透五日引述幾位消息人士報導，川普政府已下令部署十架Ｆ–３５戰機至美國屬地波多黎各境內一座機場，作為打擊毒梟及販毒集團行動的一環。這些戰機將與美國已部署在南加勒比海的軍艦會合。

美國總統川普正加大對委內瑞拉總統馬杜洛的施壓力道，川普政府並指控馬杜洛領導委內瑞拉的販毒黑幫組織「阿拉瓜火車」。

川普同日聲稱，「我們沒談論（推翻馬杜洛政府）那件事，但我們的確談到你們舉行一場選舉；這是場非常怪異的選舉」。川普是指委內瑞拉政府宣稱由馬杜洛當選但備受爭議的去年委國總統大選。

馬杜洛本周（見報為上周）聲稱，美國正企圖藉由軍事威脅推翻委內瑞拉政府。他呼籲美國政府放棄在委內瑞拉與整個拉美，以暴力方式推動政權輪替的計畫，並尊重外國的主權、和平權利與獨立權利。

美國海軍二日在加勒比海炸毀一艘其指稱為隸屬阿拉瓜火車的運毒船，導致十一人死亡。五角大廈並指控兩架委內瑞拉空軍Ｆ–１６戰機四日以高度挑釁的方式，飛近一艘位於國際水域的美國海軍船艦。

紐約時報五日報導，美國對委國展開大規模的軍事集結，引發外界臆測川普的真正用意是不是透過軍事行動推翻馬杜洛。軍事史學家指出，廿世紀下半葉美國就有過這類正式動手前先兵臨城下的場景，例如一九八九年十二月前總統布希派逾兩萬名美軍入侵巴拿馬抓捕強人諾瑞嘉。