稱委內瑞拉選舉「怪異」 川普出動F-35打毒梟

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
委內瑞拉總統馬杜洛2日在記者會上表示將抵抗美國的壓力。路透
委內瑞拉總統馬杜洛2日在記者會上表示將抵抗美國的壓力。路透

路透五日引述幾位消息人士報導，川普政府已下令部署十架Ｆ–３５戰機至美國屬地波多黎各境內一座機場，作為打擊毒梟及販毒集團行動的一環。這些戰機將與美國已部署在南加勒比海的軍艦會合。

美國總統川普正加大對委內瑞拉總統馬杜洛的施壓力道，川普政府並指控馬杜洛領導委內瑞拉的販毒黑幫組織「阿拉瓜火車」。

川普同日聲稱，「我們沒談論（推翻馬杜洛政府）那件事，但我們的確談到你們舉行一場選舉；這是場非常怪異的選舉」。川普是指委內瑞拉政府宣稱由馬杜洛當選但備受爭議的去年委國總統大選。

馬杜洛本周（見報為上周）聲稱，美國正企圖藉由軍事威脅推翻委內瑞拉政府。他呼籲美國政府放棄在委內瑞拉與整個拉美，以暴力方式推動政權輪替的計畫，並尊重外國的主權、和平權利與獨立權利。

美國海軍二日在加勒比海炸毀一艘其指稱為隸屬阿拉瓜火車的運毒船，導致十一人死亡。五角大廈並指控兩架委內瑞拉空軍Ｆ–１６戰機四日以高度挑釁的方式，飛近一艘位於國際水域的美國海軍船艦。

紐約時報五日報導，美國對委國展開大規模的軍事集結，引發外界臆測川普的真正用意是不是透過軍事行動推翻馬杜洛。軍事史學家指出，廿世紀下半葉美國就有過這類正式動手前先兵臨城下的場景，例如一九八九年十二月前總統布希派逾兩萬名美軍入侵巴拿馬抓捕強人諾瑞嘉。

川普 戰機 販毒 馬杜洛 巴拿馬 委內瑞拉 五角大廈

相關新聞

才剛說俄印被中搶走...川普改口：不認為美已失去印度

美國總統川普五日在自創社群媒體真實社群寫道，「看來我們已失去印度和俄羅斯，被最深沉、最黑暗的中國搶走。祝他們攜手擁有長久...

廣角鏡／「戰爭部長」掛牌上路

美國總統川普五日簽行政命令，授權將「戰爭部」作為國防部的次要稱謂後，該部部長赫塞斯在五角大廈的辦公室門口當天掛出新掛牌，...

赴美投資設廠也有風險？韓廠工地遭移民局突襲 475移工被抓

美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）和國土安全調查處（ＨＳＩ）等執法及移民單位，四日向美國喬治亞州的南韓電池製造商ＬＧ新能源與...

紐約時報：川普「蠻力外交」 促使印度倒向中俄

紐約時報六日分析，美國總統川普五日指稱印度、俄羅斯倒向中國大陸，是一次罕見承認，即他的「蠻力外交」嘗試正產生若干意外後果...

稱委內瑞拉選舉「怪異」 川普出動F-35打毒梟

路透五日引述幾位消息人士報導，川普政府已下令部署十架Ｆ–３５戰機至美國屬地波多黎各境內一座機場，作為打擊毒梟及販毒集團行...

美媒：美新國防戰略翻轉抗中 優先保衛美國土和西半球

美國政治新聞網Politico五日獨家報導，五角大廈官員正提議該部優先保衛美國國土和西半球。該報導說，這與美國軍方長年聚...

