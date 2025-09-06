2周內超過7000名…加薩5歲以下兒童營養不良 就醫人數激增

聯合國兒童基金會（UNICEF）6日表示，加薩兩周內已有超過7000名5歲以下的兒童因營養不良在UNICEF開設的診所接受治療。預計8月份新增患者的人數將超過1.5萬人，為今年2月份新增患者人數的7倍多。

該機構的官員向衛報表示，加薩走廊北部的加薩市於8月宣告為進入飢荒狀態，而南部其他城鎮的飢荒也正「快速蔓延」。

UNICEF區域發言人殷格拉姆（Tess Ingram）說，「當地民眾明顯正在挨餓，加薩市也正經歷飢荒，(南部)迪爾巴拉（Deir el-Balah）與（南部）汗尤尼斯（Khan Younis）情況也不樂觀」。曾與一名營養不良的母親交談，這位媽媽無法哺乳8個月大的孩子，「她和丈夫每天只能分享一杯飯，情況太可怕了」。

曾經是繁忙的商業與文化中心，加薩市如今卻成為以色列新一波攻擊的目標，數百萬甚至更多的居民可能流離失所。以色列官員說該城為哈瑪斯的「堡壘」。

雖然以色列命令巴勒斯坦人在攻擊發動前撤往南部，卻沒有給出具體的攻擊時間，以色列軍方先前表示不會事先公布進攻時間。

聯合國各機構目前正努力克服龐大的後勤困難，以色列持續施加的限制，以及官僚主義造成的障礙，試圖提供物資給少數社區，聯合國的運輸車也帶來數量有限的食物。由於新鮮蔬菜非常的短缺，每公斤價格高達50美元，很少人能夠負擔。

殷格拉姆說，「情況都一樣，每天從社區廚房領一碗飯，全家人分著吃，父母為了讓孩子能吃飽往往不吃，營養缺乏卻沒有其他選擇，援助物資稀缺，市場的價格又貴」。

居民則反映面臨「不可能的選擇」，不是留在加薩臨時住所，試圖在以色列猛烈攻勢下倖存，就是逃往沿海人口稠密區，卻空間狹小，幾乎沒有醫療服務或水資源。

衛報指出，以色列為加薩難民指定的馬瓦希（Al-Mawasi），據當地救援人員說，這裡沙丘與田地已擠滿數十萬流離失所的人，空地上搭建帳篷每月須要支付300美元，且已無空間容納新來的難民。

1名救援人員說，「供水不足，帳篷與避難所非常簡陋，根本沒有廢棄物處裡設施，沒有陰涼處，也沒有足夠空間容納其他人。即使是現在，這裡也完全不適合人居住」。

不過，以色列官員指控聯合國未能分發救援物資，還多次表示哈瑪斯竊取大部分援助，而美國政府的內部報告則說事實並非如此。

但兒童無疑是戰爭中最脆弱的族群之一。UNICEF在加薩設立的診所為嚴重營養不良的5歲以下兒童提供治療，入院人數從2月的2000人上升到5月的5500人，到了7月份，入院人數已超過15000人。