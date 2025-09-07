赴美投資設廠也有風險？韓廠工地遭移民局突襲 475移工被抓

美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）和國土安全調查處（ＨＳＩ）等執法及移民單位，四日向美國喬治亞州的南韓電池製造商ＬＧ新能源與現代汽車合資興建的生產基地施工現場展開大規模突襲行動，拘留四七五名「非法居留外國人」。

這是美國國土安全部至今規模最大的單一地點執法行動。美國總統川普五日對媒體說，「我是在ＩＣＥ開記者會的前一刻才聽說此事；我對此毫不知情；我會說這些人就是非法外來者，ＩＣＥ只是做他們的工作」。

白宮同日也表示，因特定專案而被引進的所有外籍勞工，都必須合法入境美國並取得適當的工作許可。

對現代汽車此前宣布將大規模投資美國的計畫，川普只說，他們有權在美國銷售汽車或其他商品。至於美國政府對這類大手筆投資美國的外企採取大陣仗的移民執法行動是否適當，他則說，外企對美投資也不是只對美國有利。

南韓外交部發言人李在雄五日表達遺憾，並強調南韓公民和企業的合法權益不應遭不當侵害。至於被拘留的南韓公民人數，他只說「很多」，並未提供確切數字。南韓朝鮮日報六日報導，推估約三百人是韓籍。

南韓總統李在明六日已指示政府全力協助海外國人。南韓外長趙顯當天表示，已成立因應小組處理這起事件，必要時可能赴美與美國官員會談。六月淪為在野黨的國民力量黨批評，李在明政府在美韓關稅談判向川普奉上七百兆韓元，這次卻遭美方在背後捅一刀。