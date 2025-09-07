紐約時報：川普「蠻力外交」 促使印度倒向中俄

紐約時報六日分析，美國總統川普五日指稱印度、俄羅斯倒向中國大陸，是一次罕見承認，即他的「蠻力外交」嘗試正產生若干意外後果。為打造對西方全球領導地位的替代方案，中俄率先形成夥伴關係，後來擴至北韓、伊朗，現在可能即將納入印度，至少偶爾如此。

印度總理莫迪八月底展開七年來首次訪中，是實際轉變或只是在向華府示警，還言之過早。印度是全球最大民主國家，曾在冷戰時領導不結盟運動，擅長設局讓超級強權相爭，或許莫迪這次訪中就是這樣。

美國雪城大學經濟學教授德密特拉說，川普對印度的相關發言搖擺不定，凸顯印度對兩國關係的擔憂，「目前印度覺得美國不是非常可靠的夥伴。他們過去認為美國是盟友。若印度正向中國靠攏，那是權宜之下的友誼」。

美國約翰霍普金斯大學高等國際研究學院教授懷特則說，川普喜歡把盟友逼到牆角，藉此迫使對方讓步；即使他成功讓莫迪妥協，也可能使美印關係留下持久傷痕。

川普如何將原本親美的國家推向中國陣營的最大證據，就出現在上周上海合作組織峰會；莫迪在會上與俄國總統普亭和中國國家主席習近平握手談笑，並與普亭在豪華俄製轎車後座長談。這些場景是一個警告，即權力重塑已在進行，美國要有應對策略。

任職拜登政府的前副國務卿坎伯和前白宮國安顧問蘇利文，上周在美國「外交事務」雜誌刊文警告，照目前發展，可能導致難以彌合的裂痕，對美印極不利；正如莫迪和習近平、普亭的親近會面表明，美國最終可能將印度直接推向其對手懷抱。