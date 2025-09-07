才剛說俄印被中搶走...川普改口：不認為美已失去印度

美國總統川普五日在自創社群媒體真實社群寫道，「看來我們已失去印度和俄羅斯，被最深沉、最黑暗的中國搶走。祝他們攜手擁有長久繁榮的未來！」但他當天稍晚改口說，不認為美國已失去印度。

川普在前述發文還附上中國大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭等中俄印三國領袖，日前在上合組織（ＳＣＯ）天津峰會並肩的照片，這也是莫迪暌違七年再度訪中。

不過川普五日就對媒體改口說，「我不認為我們有這樣的情況；大家也知道，我對印度從俄國買這麼多石油感到非常失望。我已讓他們知道這點」。他強調，「我會一直與莫迪維繫友誼，他是位很棒的總理。我永遠是他的朋友，只是我不喜歡他現在做的事。但美印關係特殊，無需擔心，我們不過是偶爾有些小摩擦」。

莫迪六日也在社媒Ｘ寫道，「深深感謝且充分認同川普總統對我們關係的看法與積極評價；兩國擁有非常正面、前瞻且全面的全球戰略夥伴關係」。

另，印度新聞信託社報導，根據發言名單，莫迪不會在聯大高階會議發表演說，改派外長蘇杰生赴聯大發表談話。另一家印媒「今日印度」也報導，印度原由莫迪親臨聯大發表演說，預定同一天發表談話的還有以色列、中國、巴基斯坦及孟加拉的高階代表，時間安排在廿六日，但已改由蘇杰生出席，發言時間也會改至廿七日。

今年聯大九日將在美國紐約展開，自廿三日至廿九日是各國高階代表輪流演說，以對全球性議題交換意見。但印媒報導稱，鑑於川普對印度輸美商品祭出達百分之五十的高關稅，引發莫迪和新德里不滿，因此他將缺席聯大及其相關活動。

莫迪二月就赴美與甫於一月回任的川普會面並發表聯合聲明，宣布啟動雙邊貿易協定（ＢＴＡ）談判，其第一部分可望今秋生效，這一度讓印方以為美印關稅談判的形勢大好。然而川普先宣布印度將被徵百分之廿五的對等關稅，比日本及南韓等美國盟友的百分之十五高，之後再以印度在俄烏開戰後大買俄國石油為由，對印度加徵百分之廿五的懲罰性關稅。