明年G20峰會地點確定？川普計劃選「自家度假村」 歡迎普亭、習近平參加

（德國之聲中文網）美國總統川普周五（9月5日）宣布，2026年的二十國集團（G20）峰會將在美國舉行。

川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「明年我們將慶祝建國250周年。美國將榮幸地在近20年來首次在本國主辦二十國集團峰會。」

再次計劃在自家高爾夫度假村舉辦峰會

川普指出，這場峰會將在他自己擁有的佛羅裡達州南部的多拉（Doral）高爾夫度假村舉行。

「所有人都希望在那裡開，因為它緊鄰機場，地理位置最佳，而且很美麗。」川普說。

在第一任期內，川普也曾提議在同一地點舉辦2020年七國集團（G7）峰會。但在批評者指責他試圖以權謀私後，他撤回了這一計劃。

川普周五表示：「這裡面沒錢可賺。」他補充說：「我們想確保這是一件好事情。」

歡迎普亭和習近平以「觀察員」身份參會

川普還表示，他歡迎俄羅斯總統普亭和中國國家主席習近平參加2026年的二十國集團峰會。

「如果他們願意，我當然很樂意他們來。」這位美國總統說。

不過他補充稱，普亭和習近平可能會以「觀察員」的身份出席，「我不確定他們是否願意以觀察員的身份來」。

俄羅斯和中國都是二十國集團成員。2024年，習近平出席了在裡約熱內盧舉行的峰會，普亭則以視訊連線方式參加。

國際刑事法院（ICC）於2023年3月對普亭發出了逮捕令。巴西是國際刑事法院的成員國，如果普亭入境，有義務將其逮捕。美國並非國際刑事法院成員國。

川普不會出席南非G20峰會

今年的二十國集團峰會定於11月22日至23日在南非約翰內斯堡舉行。

川普確認他不會參加這次峰會，美國副總統范斯（JD Vance）將前往南非參會。

川普對記者表示：「我不會去，范思會去。他是一位出色的副總統，他對此充滿期待。」

