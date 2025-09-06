以色列擬擴大行動…呼籲加薩居民撤往安全區 當地人吐心聲「不會離開」

以色列軍隊6日呼籲加薩城中的巴勒斯坦人向南部指定的人道主義區域遷徙，以進一步擴大軍事行動範圍，並佔領這座飽受飢荒所苦的城市。

美聯社指出，由於加薩市部分地區居民近100萬人，故被視為「紅色區域」。以軍在預期的攻勢發動前已發布「撤離令」。

援助組織曾多次警告，大規模撤離加薩城將讓本已嚴峻的人道主義情勢更為加劇。隨著世界糧食危機權威機構宣布加薩市已陷入飢荒，在近兩年戰爭中多次被迫流失所的許多巴勒斯坦人因過於虛弱而無力搬遷，陷入無處可去的困境。

以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群媒體X上寫道，軍方已宣布迦薩走廊南部的一處臨時帳棚營地馬瓦希（Al-Mawasi）為人道主義救援區，並敦促所有居民撤離，民眾可駕車沿著指定道路離開，途中並不會遭盤查。軍方還稱加薩城為哈瑪斯據點，已指定為戰鬥區。

以色列軍方還在一份聲明中提供一張地圖，顯示加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）人道主義區涵蓋的區域範圍，包括納瑟醫院所處的街區。醫院周邊地區都已劃入紅區，僅醫療機構本身未被劃入。以軍上周攻擊這間醫院，造成22人死；其中包括美聯社與其他媒體人員，而醫院也未獲疏散。

聲明還說，指定安全區內將有野戰醫院、供應糧食、水源及帳棚，救援工作「將和聯合國與國際組織持續合作」。聯合國協調人道事務辦公室官員切列夫科（Olga Cherevko）卻說，以色列單方面宣布在加薩南部設立所謂的「人道主義區」，聯合國與廣泛的人道主義社群卻不在其規劃中。加薩衛生部說，以軍在整個戰爭期間攻擊這些人道主義地區，包括馬瓦希；但他們先前宣布該處為安全區。

以色列6日還警告加薩市的兩座高樓建築與其周邊帳篷，稱哈瑪斯在其中與附近設有基礎設施。以軍前一天還攻擊該城另一座高樓建築，說哈瑪斯利用其進行監視，卻未提供相關證據。

雖然以色列已發出警告，加薩城的許多巴勒斯坦人仍說不會離開。一名名為海瑟姆（Um Haitham）的婦人說，「他們只是命令我們從這個城市搬到另一個城市？我們孩子怎麼辦？那些家中有病人、老人或傷患的人，我們可以把他們送去哪」。

以軍的攻勢也引發以國民眾的抗議，擔心還被扣押在加薩人質的安危，部分據信還身在加薩城內。目前共48名人質，以色列政府相信其中20人還活著。家屬說，政府並沒有優先考慮其親人，大多數人都希望美國總統川普能救出人質。