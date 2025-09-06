泰國準總理阿努廷公布內閣部分人選 宣示重建信心

快訊

中央社／ 曼谷6日綜合外電報導
泰國總理當選人阿努廷今天宣布，將任命資深外交官、高階官員、石油天然氣公司前高層分別出任外交、財政和能源部長。圖／路透社
泰國總理當選人阿努廷今天宣布，將任命資深外交官、高階官員、石油天然氣公司前高層分別出任外交、財政和能源部長。圖／路透社

泰國總理當選人阿努廷今天宣布，將任命資深外交官、高階官員、石油天然氣公司前高層分別出任外交、財政和能源部長。

路透社報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）宣布，外交官希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）、經濟學家艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）、泰國國家石油集團（PTT）前總裁暨執行長阿塔蓬（Auttapol Rerkpiboon）將出任「由他們負責的機構的最高主管」，會「帶來信心」。

法新社報導，阿努廷今天矢言，將履行帶領過渡政府走向新選舉的承諾。

國會昨天表決確認阿努廷成為新總理，結束前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）遭罷黜一週以來的權力真空。

他在所屬政黨總部舉行、由泰國媒體轉播的會議中表示：「我認為，在政治上我們很清楚，將於4個月內解散國會。我會盡快組成內閣。」

億萬富豪前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）昨天於國會表決前突然離境前往阿拉伯聯合大公國杜拜。他表示此行是為探望友人並且就醫。最高法院預定9日針對他於2023年8月流亡返國後一宗保外就醫案進行宣判。有分析認為這項判決可能使戴克辛再次入獄。

阿努廷昨天告訴記者：「不會有偏袒、不會有迫害，也不會有報復。」

阿努廷曾任副總理、內政部長和公共衛生部長，2022年推動大麻合法化可能是他最為人熟知的施政。他出任總理一事仍須經泰王批准。

