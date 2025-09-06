快訊

戰火未平…以色列稱設「人道主義區」 促民眾撤離加薩市

中央社／ 特拉維夫6日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。路透檔案照
在部隊持續深入加薩走廊最大都市化地區的加薩市之際，以色列軍方今天表示，身處巿內的巴勒斯坦民眾應該往南方撤離到指定的「人道主義區」。

路透社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）下令軍方攻占加薩市（Gaza City）後，以軍數週以來持續對這座加薩走廊（Gaza Strip）北部城市的郊區發動攻勢。

內唐亞胡指稱加薩市是巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）的據點，要擊潰這個好戰團體就必須奪下這座該市。2023年10月哈瑪斯突襲以色列而引爆一路延燒至今的戰火。

新一波攻勢恐迫使因近兩年戰事而避難當地的數以十萬計巴勒斯坦人再度流離失所。加薩市戰前約有100萬人口，占加薩總人口數近半。

以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群媒體X發文表示，居民應該前往加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）沿海指定區域，並且保證逃離的人在當地可獲得糧食、醫療照護和棲身之所。

他說，上述指定區域屬於「人道主義區」。

以軍4日表示，已經掌控近半個加薩市和加薩全境約75%地區。

