才酸印度倒向中國大陸 川普又改口「一直是朋友」！莫迪回應喊感謝

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普（右）和印度總理莫迪（左）2月13日在白宮出席聯合記者會時和彼此握手。路透
美國總統川普5日稱印度俄羅斯倒向中國大陸，又在當天稍後改口稱「印度和美國關係特殊，無須擔心」，還說會一直和印度總理莫迪維持友誼。印度新德里電視台（NDTV）報導，莫迪6日回應了川普「會一直維持友誼」的言論，說他「完全認同這個情感」，並指出印度和美國間有「非常正面」的全球戰略夥伴關係。

莫迪在社群媒體X的貼文寫道：「我深深感謝並完全認同總統川普對於美印關係的感受和正面評估。印度和美國擁有非常正面、具前瞻性的全面全球戰略夥伴關係。」

路透報導，川普原本在社群媒體平台發文寫道：「看來我們已失去印度和俄羅斯，被最深沉、最黑暗的中國搶走了。祝他們攜手擁有長久繁榮的未來！」同時附上三國領袖在中國大陸舉行的峰會上並肩而行的照片。

然而，他5日稍後又說，美印關係「是非常特殊的關係」，並重申他和總理莫迪「會一直是朋友」。不過，他也對莫迪目前的「所作所為」表示不滿，他指的是印度從俄羅斯進口石油。

川普說：「我會一直和印度總理莫迪做朋友。他是個偉大的總理。我們會一直是朋友，只是我不喜歡他此刻的所作所為。不過，美印關係非常特殊。沒什麼好擔心的。我們只是有時會有些小摩擦。」

川普也表示，和印度間的貿易談判「進展順利」。

印度 莫迪 美國 川普 俄羅斯 新德里

