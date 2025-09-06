才剛批印度倒向「最黑暗」中國大陸 川普改口：跟莫迪永遠是好麻吉

美國總統川普5日表示，不認為美國已將印度拱手讓給中國大陸，一改原本印度及俄羅斯已倒向中國大陸的說法，強調美印關係「沒什麼好擔心的」。

川普表示，永遠會是印度總理莫迪的朋友，他只是不喜歡莫迪目前所作所為。川普說：「莫迪是偉大的總理…印度與美國關係特殊，沒什麼好擔心的，我們只是偶爾會面臨這種情況。」

莫迪隨後對川普正面評估美印關係表達謝意，並強調美印關係秉持互惠原則。莫迪在X上說：「印度和美國已建立非常正向及有遠見的全面全球戰略夥伴關係。」

值得注意的是，就在發表這些言論不久前，川普才在社群媒體Truth Social上表示，印度和俄羅斯似乎已倒向「最深沉及最黑暗」的中國大陸，並附上中國國家主席習近平、莫迪和俄羅斯總統普亭的合照，藉此表達對莫迪與普亭參加天津上合峰會的不滿。

美國已對印度許多商品開徵50%關稅，藉此懲罰新德里當局採購俄羅斯能源，目前華府與新德里當局敲定貿易協議以調降關稅的正式協商已停滯。印度財政部長希塔菈曼（Nirmala Sitharaman）5日接受印度新聞頻道CNN-News18訪問時表示，目前印度沒有迴避俄羅斯石油的計畫，無視川普政府施加的壓力。

希塔菈曼說：「我們必須評估哪個供給來源最適合我們，印度無疑會繼續採購。」