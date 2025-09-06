快訊

「原來從小就這樣」 江祖平再爆龔益霆獸行：我沒什麼好失去的

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

應曉薇女兒接棒選2026？ 綠議員曝跑地方行程時也有看到她

才剛批印度倒向「最黑暗」中國大陸 川普改口：跟莫迪永遠是好麻吉

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為美國總統川普（右）與印度總理莫迪（左）。圖／美聯社
圖為美國總統川普（右）與印度總理莫迪（左）。圖／美聯社

美國總統川普5日表示，不認為美國已將印度拱手讓給中國大陸，一改原本印度及俄羅斯已倒向中國大陸的說法，強調美印關係「沒什麼好擔心的」。

川普表示，永遠會是印度總理莫迪的朋友，他只是不喜歡莫迪目前所作所為。川普說：「莫迪是偉大的總理…印度與美國關係特殊，沒什麼好擔心的，我們只是偶爾會面臨這種情況。」

莫迪隨後對川普正面評估美印關係表達謝意，並強調美印關係秉持互惠原則。莫迪在X上說：「印度和美國已建立非常正向及有遠見的全面全球戰略夥伴關係。」

值得注意的是，就在發表這些言論不久前，川普才在社群媒體Truth Social上表示，印度和俄羅斯似乎已倒向「最深沉及最黑暗」的中國大陸，並附上中國國家主席習近平、莫迪和俄羅斯總統普亭的合照，藉此表達對莫迪與普亭參加天津上合峰會的不滿。

美國已對印度許多商品開徵50%關稅，藉此懲罰新德里當局採購俄羅斯能源，目前華府與新德里當局敲定貿易協議以調降關稅的正式協商已停滯。印度財政部長希塔菈曼（Nirmala Sitharaman）5日接受印度新聞頻道CNN-News18訪問時表示，目前印度沒有迴避俄羅斯石油的計畫，無視川普政府施加的壓力。

希塔菈曼說：「我們必須評估哪個供給來源最適合我們，印度無疑會繼續採購。」

川普稱印度俄羅斯倒向中國 但強調美印關係無虞

美派10架戰機赴加勒比海 川普否認圖推翻委國政權

印媒：莫迪因關稅與川普疏遠 不參加聯合國大會

美國將主辦2026年G20峰會 地點在川普自家渡假村

才酸印度倒向中國大陸 川普又改口「一直是朋友」！莫迪回應喊感謝

美國總統川普5日稱印度和俄羅斯倒向中國大陸，又在當天稍後改口稱「印度和美國關係特殊，無須擔心」，還說會一直和印度總理莫迪...

才剛批印度倒向「最黑暗」中國大陸 川普改口：跟莫迪永遠是好麻吉

美國總統川普5日表示，不認為美國已將印度拱手讓給中國大陸，一改原本印度及俄羅斯已倒向中國大陸的說法，強調美印關係「沒什麼...

川普稱印度俄羅斯倒向中國 但強調美印關係無虞

美國總統川普今天表示，印度與俄羅斯似乎已倒向中國，但他之後又說「印度和美國關係特殊，無須擔心」

泰國新當選總理每天說粵語 阿努廷：「我是100%中國人後代」

泰國新當選的總理58歲阿努廷來自華裔富商家庭，中文名字為陳錫堯，他的父母與祖輩皆來自中國，阿努廷2023年接受央視訪問時...

英媒：93閱兵前 美台國防官員降級改在阿拉斯加密會

英國金融時報4日引述幾位知情人士報導，就在北京舉行九三閱兵前幾天，美台國防官員上周在阿拉斯加州第一大城安克拉治祕密會談。

凱特王妃金髮造型遭疑「化療戴假髮」 黛妃髮型師：放過她

暑假結束後，英國威廉王子與凱特王妃近日共同出席倫敦自然史博物館的秋季活動。不過，比起活動內容，凱特的全新金髮造型更引起各...

