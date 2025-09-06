聽新聞
聯合國禁奢侈品？金正恩兄妹中國秀行頭 手表名牌包動輒數十萬元
朝鮮日報6日報導，北韓領導人金正恩與其胞妹、勞動黨副部長金與正，近日訪問中國期間被發現使用歐洲高級品牌商品。
美國北韓專門媒體NK News 4日報導，根據俄羅斯總統府公開的照片分析，金正恩在與俄羅斯總統普亭擁抱時所配戴的腕表，推測為瑞士品牌IWC 萊茵河畔沙夫豪森（IWC Schaffhausen）旗下的「Portofino Automatic」自動腕表，市價約為1萬4000美元（約新台幣43萬4000元），折合約2000萬韓元。
金正恩曾於1990年代留學瑞士，對瑞士製表情有獨鍾，該款腕表也多次出現在他的重要公開場合，包括2023年訪俄期間。
金與正則於9月3日陪同金正恩與普亭會談，搭乘專用禮賓車Aurus時手持法國品牌Christian Dior的Lady Dior大型手提包，市價約7500美元（約新台幣23萬2500元），折合約1000萬韓元。
儘管聯合國安理會針對北韓實施制裁，禁止奢侈品出口至北韓，但報導指出，金氏家族透過人力走私與資金運作機構「39號室」持續取得精品。
NK News批評：「北韓政府對一般民眾嚴格禁止海外奢侈品，視其為『資產階級文化』，但金正恩家族的行為卻與此政策形成鮮明對比。」
