北京九三閱兵 南韓國會議長與「這個人」握手遭炎上

朝鮮日報6日報導，9月3日在北京舉行的中國抗戰勝利80周年軍事閱兵典禮上，南韓國會議長禹元植被拍到與坐在左側的緬甸軍最高司令官、現任代理總統的敏昂萊（Min Aung Hlaing）握手。此人因主導2021年緬甸軍事政變、鎮壓民主運動及迫害羅興亞少數民族，遭國際社會譴責為「獨裁者」「屠殺者」。南韓進步派部分人士批評此舉「不恰當」。

2021年2月，敏昂萊率領緬甸軍方宣布國家進入緊急狀態，推翻由選舉產生的民主政府，並逮捕國家顧問翁山蘇姬。隨後爆發大規模民主抗爭，軍方對非武裝民眾進行無差別射擊，導致緬甸陷入內戰狀態。至今已有至少7000人死亡，150萬人逃亡至鄰國成為難民。美國與歐盟對緬甸軍方實施制裁，但敏昂萊仍於去年出任總統權限代行。

敏昂萊也被指主導2017年在若開邦對羅興亞穆斯林的殘酷鎮壓，造成數千人死亡、75萬人逃往孟加拉。軍方被控犯下無差別屠殺與性暴力等罪行。國際刑事法院（ICC）已於去年11月針對此案申請逮捕令，追究敏昂萊的責任。

他於1977年畢業於軍官學校，曾因霸凌同儕而惡名昭彰，後來以謙遜形象獲得信任，逐步晉升。2009年擔任特種作戰司令官，執行少數民族驅逐任務後嶄露頭角，2011年成為緬甸軍總司令。

對於握手爭議，禹元植在9月4日受訪表示：「緬甸有1500名南韓人居住，我向敏昂萊表達了對南韓人安全與生活的關切。」他強調在多邊外交場合中，若對方主動伸手，難以拒絕。他也重申支持緬甸民主化，並提到自己曾參加光州民主化運動紀念活動，聆聽緬甸代表的發言，並以象徵反獨裁的「三指敬禮」表達支持之意。