美派10架戰機赴加勒比海 川普否認圖推翻委國政權

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，美國並沒有在談論委內瑞拉政權更迭的問題。與此同時，美國下令增派10架匿蹤戰機到加勒比海，以加強軍事部署。

路透社報導，川普（Donald Trump）說：「我們沒有在談論那件事，但我們確實談論到你們舉行了一場選舉，說得婉轉一點，這是一場非常怪異的選舉。」川普指的是委內瑞拉政府宣稱由馬杜洛（NicolasMaduro）勝出、備受爭議的2024年大選。

馬杜洛本週聲稱美國正試圖「透過軍事威脅推動政權更迭」。川普是在被記者問到這個問題時，作出上述回應。

馬杜洛在國家電視台上表示：「美國政府應該放棄在委內瑞拉與整個拉丁美洲以暴力方式推動政權更迭的計畫，並尊重主權、和平權利與獨立權利。」

馬杜洛又說：「我尊重川普。我們之間的任何分歧都不應引發軍事衝突。委內瑞拉始終願意交談、對話。」

川普2日下令美軍發動攻擊，擊沉一艘川普聲稱載運非法毒品的委內瑞拉船隻，造成11人死亡，以此展現他打擊毒品戰的新作法。

美國有線電視新聞網（CNN）今天引述多名知情人士說法報導，川普正在權衡進一步攻擊的選項，包括可能對委內瑞拉境內疑為販毒集團的目標發動攻擊。如果發生這類攻擊，將代表局勢重大升級。

白宮、五角大廈與國務院尚未回應路透社的置評要求。

消息人士今天告訴路透社，川普政府已下令部署10架F-35戰機到波多黎各一處機場，以執行打擊販毒集團的行動。

這項新部署是在美國已於加勒比海南部署重兵的基礎上進行的，川普正在履行打擊將毒品走私至美國的團體的競選承諾。

數小時前，五角大廈才指控委內瑞拉戰機昨天在一艘美國海軍軍艦附近進行「高度挑釁」的飛行。

川普警告委內瑞拉，如果指揮官認為有必要，美國軍方已獲授權擊落這些戰機，他又說：「如果它們把我們置於危險境地，就會被擊落。」

