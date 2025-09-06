川普稱印度俄羅斯倒向中國 但強調美印關係無虞

美國總統川普今天表示，印度與俄羅斯似乎已倒向中國，但他之後又說「印度和美國關係特殊，無須擔心」。

路透社報導，川普在社群媒體平台發文寫道：「看來我們已失去印度和俄羅斯，被最深沉、最黑暗的中國搶走了。祝他們攜手擁有長久繁榮的未來！」同時附上3國領袖在中國舉行的峰會上並肩而行的照片。

不過川普今天稍後告訴媒體，他不認為美國已失去印度，「我不認為我們有這樣的情況」。他說：「大家也知道，我對印度從俄羅斯購買這麼多石油感到非常失望。我已讓他們知道這一點。」

印度外交部在新德里被記者問到有關上述川普貼文問題時表示不予置評。中國外交部未立即回應置評請求。路透社也無法聯繫上俄羅斯克里姆林宮代表就此置評。

中國國家主席習近平日前在天津舉行上海合作組織（SCO）峰會，邀請超過20位非西方國家領袖出席，包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和印度總理莫迪（Narendra Modi）。在峰會上，蒲亭和莫迪被拍到牽手走向習近平，隨後3人並肩而立。

川普今天告訴媒體：「我會一直和莫迪維持友誼。他是一位很棒的總理，他很棒。我永遠會是他的朋友，只是我不喜歡他目前做的事。不過，印度和美國關係特殊，無須擔心，我們只是偶爾會有些小摩擦。」