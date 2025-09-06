彰顯維護印太和平 加拿大與澳洲軍艦凌晨進入台灣海峽

加拿大CTV電視網5日報導，船舶自動識別系統（AIS）應答器顯示，加拿大皇家海軍巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec），以及澳洲皇家海軍飛彈驅逐艦「布里斯班號」（HMAS Brisbane）於台灣時間6日清晨進入台灣海峽。

加拿大國防部未證實「魁北克市號」是否正在穿越台灣海峽，但加拿大聯合作戰司令部發言人表示，將於當地時間6日晚間發布聲明。截至CTV新聞發布時，中澳兩國均未就穿越台海一事公開表態。中央社報導，台灣方面將等待加方或澳方正式宣布才會做出回應。

CTV報導，「魁北克市號」本週稍早在菲律賓附近海域執行任務，與菲律賓武裝部隊及澳洲、美國一起宣示航行自由。加拿大國防部聲明表示，該次演習「以符合聯合國海洋法公約體現的國際法方式進行，並充分考慮到航行安全」。中國人民解放軍南部戰區發言人指控菲律賓與西方盟友勾結，破壞該地區和平與穩定。

即便根據該艦公開可查的位置，穿越台灣海峽似乎箭在弦上，但加拿大聯合作戰司令部發言人蕭特（Wyatt Shorter）本周稍早仍對加國軍艦是否會進入台海不予置評。他在致CTV新聞的電郵聲明中表示：「加拿大武裝部隊不會對目前部署中的艦船航行計畫發表評論，因為提前討論這些細節將構成對作戰安全的洩露。」

蕭特當時表示，「魁北克市號」巡防艦正在執行地平線行動，「這是加拿大武裝部隊為促進印太地區和平穩定，支持基於國際法的國際體系而採取的綜合軍事行動」。

加拿大皇家海軍巡防艦「蒙特婁號」（HMCS Montreal）今年稍早曾穿越台灣海峽。加拿大國防部事後指出，那是一次「例行性」穿越，目的是彰顯加拿大維護印太地區「自由開放與包容」的承諾。