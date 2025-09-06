快訊

委內瑞拉戰機二度飛越美驅逐艦！川普：會讓他們知道惹上麻煩

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍神盾飛彈驅逐艦「傑森．鄧納姆號」。資料照片。路透
美國海軍神盾飛彈驅逐艦「傑森．鄧納姆號」。資料照片。路透

CBS新聞4日率先披露，2架掛載武器的委內瑞拉F-16戰機飛越美國海軍神盾飛彈驅逐艦「傑森．鄧納姆號」（ USS Jason Dunham）。5日再度獨家報導，多名國防部官員證實，委內瑞拉在短短2天內二度派出戰機，在南美洲附近國際水域上空飛越「鄧納姆號」，並形容此舉正演變成一場「危險的較量」。

「鄧納姆號」是美國海軍最近幾周在拉丁美洲海域部署的三艘驅逐艦之一。一名國防部官員透露，委國出動F-16戰機，於4日夜間某個時段飛越「鄧納姆號」。目前尚不清楚是否掛載武器，「鄧納姆號」並未採取行動。

根據此前CBS新聞披露消息，委內瑞拉兩架F-16戰機當天稍早飛越該艦。五角大廈隨後發布聲明中證實此事，指出「這一高度挑釁的行動旨在干擾我方反毒品恐怖行動」。

川普總統5日被問及委內瑞拉若再次出動戰機飛越美國軍艦會發生什麼事時，他說：「他們會惹上麻煩，我們會讓他們知道這件事」

川普指出，事件其實尚未真正落幕，情況並不像記者所描述的那樣，但他向參謀首長聯席會議主席凱恩上將指示：「如果他們那樣做，你有權自行決定怎麼做。要是他們飛得危險，你跟你的艦長可以決定怎麼處理。」

記者接著追問委國軍機距離有多近，並提到川普說沒有飛越「鄧納姆號」。川普則表示：「我不想談這個，但要是讓我們置於危險處境，他們就完蛋了。」

消息人士5日稍早透露，川普將派遣10架F-35隱形戰機前往加勒比地區，執行打擊販毒集團的任務。路透報導，F-35是高度先進的隱形戰機，可有效對付委內瑞拉空軍，包括F-16戰機。

CNN報導，川普正權衡各種選項，包括可能打擊委國境內的目標，這是旨在削弱委國總統馬杜洛的更廣泛戰略之一。川普5日被問到是否希望看到委國政權更替，他表示「不會談論這個話題」，但指委國去年舉行了一場「非常怪異的選舉」，意指委國總統大選因選舉舞弊指控而蒙上陰影。

