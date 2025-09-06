紐時曝「川金會」前曾密令海豹部隊潛入北韓？川普回應了

紐約時報5日發布調查報導指出，美國總統川普第一任執政時，美國海軍特種部隊「海豹六隊」（SEAL Team 6）2019年初登陸北韓沿海執行秘密任務，結果行動失敗，並導致手無寸鐵的平民死亡。川普5日被問及此事時表示，自己毫不知情。

根據此前新聞，20多名現任、前任政府官員透露，當時川普正準備與北韓領導人金正恩舉行核子高峰會議，海豹六隊的任務是在北韓領土放置可以攔截金正恩秘密通訊的電子裝置。但實際行動當晚卻遇到意外狀況，一艘北韓船隻突然出現，隊員擔心行動曝光而選擇開火，船上所有人員遭到擊斃，搜查發現是普通漁民。

據爆料官員透露，為避免北韓當局發現行動，突擊隊員把北韓漁民屍體拖入水中，用刀刺破肺部，以確保能夠屍沉大海。

紐時指出，川普批准這項行動。但路透報導，川普5日被問及此事時表示毫不知情。根據「X」上的影片，他說：「不知道，我可以查一下，但我對這件事一無所知。」當記者追問是否能證實這項行動確實發生時，川普再次強調：「我對這件事一無所知，現在是第一次聽說。」