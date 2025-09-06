快訊

金正恩戴「42萬瑞士名錶」訪陸 金與正Dior包包不讓兄專美於前

香港01／ 撰文／羅保熙
圖為2023年金與正（左）隨同金正恩出訪俄羅斯，手上疑似拎著迪奧包。美聯社
圖為2023年金與正（左）隨同金正恩出訪俄羅斯，手上疑似拎著迪奧包。美聯社

韓國《中央日報》9月5日報導，北韓領導人金正恩及其妹妹、勞動黨副部長金與正於周三出席中國大陸人民抗日戰爭勝利80周年活動時，被捕捉到佩戴名牌高價手錶和包包的細節。

周四，美國NK新聞援引俄羅斯克里姆林宮公佈的照片報導稱，金正恩當天與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會談時，佩戴了18K紅金錶殼的IWC沙夫豪森的柏濤菲諾自動腕表（官網標價1.41萬美元，約新台幣42萬元)。報導指，IWC是金正恩長期青睞的品牌，2023年訪俄時也曾佩戴該品牌手錶。

根據俄羅斯記者Alexander Yunashev在Telegram發佈的照片，當天陪同出席活動的金與正手持一款黑色Lady Dior羊皮手提包（約7500美元，約新台幣22萬元）。該手提包疑似與其2023年隨金正恩訪俄時所持款式相同。

有分析指，雖然聯合國安理會自2006年北韓首次核子試驗後便禁止向北韓出口奢侈品，但金氏家族及其親信對奢侈品的偏愛仍在持續。例如，去年北韓東北部地區發生特大洪災後，金正恩仍被目睹乘坐全新的Benz SUV汽車。

延伸閱讀：

中朝領導人會談｜習近平金正恩茶敘並共進晚餐 同意維護共同利益

金正恩訪華結束乘專列返朝鮮 對中方真心表感謝

文章授權轉載自《香港01》

