白俄羅斯僧侶間諜案 波蘭政府：純屬政治挑釁

中央社／ 華沙5日專電

白俄羅斯當局宣佈拘留一名來自波蘭的僧侶，並指控他代表波蘭從事間諜活動，以蒐集即將舉行的「西方–2025」（Zapad-2025）俄白聯合軍事演習的資訊。波蘭政府則斥責此事件是白俄羅斯明斯克當局的又一次挑釁行動。

白俄羅斯官方電視頻道白俄羅斯1號（Belarus 1）播出了嫌疑人被拘留的畫面，顯示該名男子在白俄羅斯中部的列佩爾（Lepel）落網。

該男子被確認為格熱戈日（Grzegorz G.），1998 年出生於波蘭克拉科夫（Kraków），是一名加爾默羅會修士。影片顯示他持有多種貨幣現金、一張不在他名下的 SIM卡，以及一份8頁涉及Zapad-2025演習的機密文件。

波蘭媒體與政府對這些證據的真實性提出質疑。虛擬波蘭報導（Wirtualna Polska）指出，白俄羅斯展示的文件與物品僅是單方面說法，沒有第三方佐證。

共和日報（Rzeczpospolita）也強調，明斯克當局過去曾多次透過「捏造證據」來打擊波蘭少數民族或反對派人士，因而此次「查獲文件」更像是政治操作而非真實情報。

波蘭安全部門發言人多布任斯基（JacekDobrzyński）直接駁斥，波蘭不會利用僧侶蒐集軍事情報。

外交部發言人弗羅尼斯基（Paweł Wroński）表示，駐明斯克大使館已啟動外交與法律行動，確保遭拘留的波蘭公民獲得協助。他同時強調，這起案件本質上是一場挑釁。

共和日報援引外交部長西科爾斯基（RadosławSikorski） 的話：「我們了解這個政權，也知道對它能有什麼期望。我們已完成政府內部磋商，這個事件不會沒有回應。」

總理圖斯克（Donald Tusk）更強調波蘭不會接受白俄羅斯方面的挑釁或無稽之談，並表示華沙正準備應對。圖斯克同時透露，這名僧侶僅是前往白俄羅斯探訪當地牧職的一位朋友，事件卻被扭曲成間諜案。

波蘭與白俄羅斯近年關係持續緊張。白俄羅斯自2021年起利用中東、亞洲與非洲移民在邊境製造危機，並涉捏造指控打壓國內波蘭少數民族；同時，波蘭則接納了大量逃離迫害的白俄羅斯難民與反對派人士。今年5月，一名白俄羅斯男子在波蘭因替明斯克從事間諜活動而被判處兩年徒刑，如今僧侶案再度凸顯雙邊的不信任與對抗。

波蘭 外交部 白俄羅斯

