美委局勢緊張 川普擬派10架F-35戰機赴波多黎各

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

消息人士今天披露，美國總統川普將派遣10架F-35隱形戰機前往波多黎各，作為打擊毒梟行動的一部分。同時，隨著華府在加勒比地區的軍事部署升級，與委內瑞拉的緊張局勢不斷加劇。

法新社報導，這些戰機將與美國已部署在南加勒比海的軍艦會合。川普正加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓，美國指控馬杜洛領導著一個販毒組織。

近幾天緊張局勢升溫，美國國防部表示，兩架委內瑞拉軍機昨天接近一艘國際水域上的美國海軍艦艇，形容這是一次「高度挑釁」的舉動。

美軍2日在加勒比海炸毀一艘被指為運毒船隻。川普稱這艘船隸屬與馬杜洛有關的委內瑞拉黑幫組織「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua），造成11人死亡。

美方消息人士透露，這批F-35戰機將部署於波多黎各一處空軍基地。波多黎各是美國位於加勒比海的領土，擁有300多萬人口。

被美國視為2024年選舉不合法的左翼強硬派領袖馬杜洛譴責美國的軍事部署，是「我們大陸在過去一百年來所面臨的最大威脅」。

他宣布國家已準備好「以武裝鬥爭捍衛領土」，並動員約34萬名現役軍人，以及據稱超過800萬名後備役軍人。

馬杜洛告訴外國記者：「如果委內瑞拉遭到攻擊，將立即進入武裝鬥爭階段。」

