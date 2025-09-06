英國副首相芮納請辭 施凱爾內閣大搬風

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導

英國副首相芮納（Angela Rayner）因少繳房產稅主動請辭，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天大幅改組內閣，試圖重振陷入困境的工黨（Labour）政府。

法新社報導，芮納經調查發現在購買英格蘭南部房產時違反大臣守則，這名工黨左派代表人物主動請辭後，促使施凱爾進行上任14個月以來的首次重大內閣改組。不過在此期間，極右派的英國改革黨（ReformUK）支持率已超過執政的工黨。

根據英國廣播公司（BBC）報導，外交大臣拉米（David Lammy）將取代芮納職務。拉米的最高外交官職缺將由內政大臣古柏（Yvette Cooper）接替。報導還說，司法大臣馬穆德（Shabana Mahmood）將接替古柏出任內政大臣，而拉米將同時負責司法部門事務。

施凱爾自去年7月出任首相以來，內閣一直風雨飄搖、 打擊不斷，芮納風波是最新的一起。

這段期間，施凱爾政府被迫在福利改革與長者燃料補貼問題轉彎，同時未能阻止乘小船抵達的無證移民，這讓

以反移民激進人士法拉吉（Nigel Farage）為首的英國改革黨（Reform UK）支持度提升。

芮納本周承認她購買的海濱房產未繳納足夠稅款，並向政府的獨立道德顧問尋求協助。英國政府獨立道德顧問馬格諾斯（Laurie Magnus）在致施凱爾的信中寫道，芮納未能「聽取」她收到的法律建議，因此他認為「違反守則」。

芮納在致施凱爾（Keir Starmer）的信中寫道，「鑒於調查結果以及對我家庭的影響，個人決定請辭」。她也辭去住房、社區暨地方政府事務大臣和工黨副黨魁的職務。

芮納曾被認為是未來工黨領袖的潛在人選，並且一直是反對黨保守黨（Conservatives）和右翼媒體政治攻擊的首要目標。

芮納16歲懷孕後輟學，而她直言不諱的作風深受工人階級歡迎。

芮納以支持社會主義為傲，但深知自己必須先成為務實主義者，她喜愛的一句名言就是「單憑意識形態無法養活我自己」。

工黨 英國 施凱爾

延伸閱讀

法稱歐洲將為烏克蘭提供安全保障 待美給予支持

英人反庇護旅館示威潮 促驅逐外籍罪犯 英相擬提前關設施

烏克蘭安全保障 金融時報：多國維和美國允當後盾

戰後烏克蘭怎麼守？紐時揭3種可能部隊 俄羅斯說話了

相關新聞

泰自豪黨黨魁阿努廷當選泰總理 塔信家族「剉咧等」？

泰國眾議院五日選舉新總理，「泰自豪黨」五十八歲黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）一如預料當選。他曾任工...

川普令海豹部隊2019秘密登陸北韓 計畫失敗釀平民死亡

紐約時報5日調查報導指出，川普總統第一任執政期間，2018年秋季下令美國海軍海豹突擊隊第6小隊(SEAL Team 6)...

泰國新總理 阿努廷當選

泰國國會5日選出泰自豪黨黨魁阿努廷擔任泰國總理，成為泰國近兩年來第三位總理，暫時緩和動盪的政治局勢。

病例下降…WHO宣布 M痘疫情不再構成國際公衛緊急事件

世界衛生組織（WHO）今天宣布，M痘（mpox,舊稱猴痘）疫情不再構成「國際關注公共衛生緊急事件」。在剛果民主共和國及其...

被控買房逃稅…英國副首相芮納請辭下台 打擊施凱爾工黨政府

英國副首相芮納今天宣布請辭下台，因為先前有媒體報導她今年5月買房時涉及逃漏稅，違反了大臣守則，此事對英國首相施凱爾領導的...

泰國華裔富豪阿努廷執政之路：從「大麻推手」到新任總理

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）領袖阿努廷（AnutinCharnvirakul，中文名：陳錫堯）今天贏得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。