紐時：美海豹部隊2019登陸北韓 任務失敗射殺北韓船員

中央社／ 紐約5日專電

「紐約時報」今天引述多名現任與前任軍事官員大幅報導，美軍海豹部隊2019年初，在當時的總統川普同意下，秘密對北韓進行安裝電子竊聽設備的登陸行動，不過平壤當局得知情報，美軍在岸邊遭遇北韓船隻，射殺船員後離開，任務失敗。

2019年初某個冬夜，美國海軍海豹部隊（NavySEALs）成員在北韓海域浮出水面，潛行到岩岸邊，進行安裝電子監聽裝備任務。行動若成功，美國可攔截最高領導人金正恩的通訊內容。

這是最高等級、極其複雜且有嚴重後果的機密任務，不得有疏漏。

當時首個任期的總統川普（Donald Trump）將與金正恩舉行峰會，海豹部隊任務有機會讓美國獲得極具價值的機密，但突擊隊員必須登上北韓領土，如遭偵察曝光，不僅峰會將叫停，也可能引爆人質危機，升高兩個擁核國家的衝突。這項任務風險極高，需要總統核准。

任務由狙擊911事件主謀賓拉登（Osama bin Laden）的海豹紅色中隊第6小隊進行，突擊隊員經數月演練，瞭解行動必須精準。但當晚身著潛水防寒衣與夜視鏡的特種部隊人員，遇上船頭探測燈大亮的北韓船隻。

未免遭發現，海豹隊員開火，數秒間船上人員全數死亡，突擊隊未安裝監聽設備，離開岸邊潛入水中。

這項行動仍是最高機密，從未被公開，美國與北韓未暗示曾有狀況，當時川普政府也未向監管機密行動的國會要員說明，紐時是首個報導的媒體，並指白宮未向國會提示可能違法。白宮未回應紐時的報導。

紐時訪問超過20名美國文官、前川普政府官員、知情的現任與前任軍方人士，由於事涉最高機密，僅能以不具名形式說明。

紐時強調，謹慎報導機密軍事行動，手上還握有任務的敏感資訊，這些內容可能會影響未來的情報蒐集與特別行動。

數十年來，美國試圖拉攏北韓，控制平壤核武計畫，但無論改善關係或提高經濟制裁都無法奏效。海豹任務是美國對北韓其中一項行動，但至今仍不清楚平壤如何得知美軍2019年的機密任務。

北韓 美國 機密

延伸閱讀

不顧川普威脅 歐盟祭反壟斷重罰Google千億

抗川普貿易施壓 習近平將視訊參加金磚特別峰會

路透：川普將重新詮釋條約 放行重型無人機外銷

川普宴請科技巨頭 逐一問投資金額 2執行長各承諾投6000億

相關新聞

泰自豪黨黨魁阿努廷當選泰總理 塔信家族「剉咧等」？

泰國眾議院五日選舉新總理，「泰自豪黨」五十八歲黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）一如預料當選。他曾任工...

川普令海豹部隊2019秘密登陸北韓 計畫失敗釀平民死亡

紐約時報5日調查報導指出，川普總統第一任執政期間，2018年秋季下令美國海軍海豹突擊隊第6小隊(SEAL Team 6)...

泰國新總理 阿努廷當選

泰國國會5日選出泰自豪黨黨魁阿努廷擔任泰國總理，成為泰國近兩年來第三位總理，暫時緩和動盪的政治局勢。

病例下降…WHO宣布 M痘疫情不再構成國際公衛緊急事件

世界衛生組織（WHO）今天宣布，M痘（mpox,舊稱猴痘）疫情不再構成「國際關注公共衛生緊急事件」。在剛果民主共和國及其...

被控買房逃稅…英國副首相芮納請辭下台 打擊施凱爾工黨政府

英國副首相芮納今天宣布請辭下台，因為先前有媒體報導她今年5月買房時涉及逃漏稅，違反了大臣守則，此事對英國首相施凱爾領導的...

泰國華裔富豪阿努廷執政之路：從「大麻推手」到新任總理

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）領袖阿努廷（AnutinCharnvirakul，中文名：陳錫堯）今天贏得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。